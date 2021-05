Est-il nécessaire de souscrire une police de couverture plus élevée pour le moment? Trouver

La hausse des coûts des soins de santé et les coûts incontrôlables d’une hospitalisation prolongée aujourd’hui ont rendu absolument nécessaire la valorisation de leur couverture d’assurance.

Outre la pandémie COVID-19 en cours, les maladies liées au mode de vie sont en augmentation. Les experts disent que cela souligne l’importance d’avoir une couverture d’assurance maladie raisonnable pour la famille. De plus, il y a une forte augmentation des dépenses de santé.

Selon les données de l’industrie, les réclamations d’assurance maladie connaissent une inflation de plus de 10 pour cent par an. Sans une couverture d’assurance maladie adéquate, tout type d’hospitalisation, à la suite d’une infection au COVID-19 ou pour toute autre raison, laissera à coup sûr un trou dans votre poche.

Shanai Ghosh, PDG et ED, Edelweiss General Insurance déclare: «Le coût moyen d’hospitalisation en cas de Covid est au moins le double du coût moyen autrement. La prime supplémentaire que l’on pourrait devoir payer sera beaucoup plus abordable que les frais médicaux supplémentaires qui pourraient vous frapper. La pandémie actuelle nous a définitivement appris qu’avoir la bonne couverture apporte une protection et une tranquillité d’esprit supplémentaires.

Est-il nécessaire de souscrire une police de couverture plus élevée pour le moment?

Actuellement, le coût des frais d’hospitalisation liés au COVID-19 connaît une énorme augmentation avec des factures d’hôpital s’élevant à des lakhs de roupies. Roopam Asthana, PDG et directeur à temps plein de Liberty General Insurance, déclare: «Il convient de noter que l’insuffisance rénale, le cancer et les maladies cardiovasculaires restent des raisons majeures pour les soins d’urgence, les soins médicaux et l’hospitalisation pour ces coûts bien plus élevés que pour l’hospitalisation sous COVID-19. . Il est conseillé de passer le plus tôt possible aux polices assurées à montant le plus élevé. » Par conséquent, la hausse des coûts des soins de santé et les coûts incontrôlables d’une hospitalisation prolongée aujourd’hui ont rendu absolument nécessaire la valorisation de leur couverture d’assurance.

Subramanyam Brahmajosyula, responsable de la réassurance et du développement de produits, SBI General Insurance, déclare: «L’hospitalisation due à un covid et à des complications connexes est couverte par toute assurance maladie. Si vous séjournez dans des endroits de niveau 2 ou 3, une couverture d’assurance maladie pour Rs 5 à Rs 7 lakhs peut être adéquate dans la plupart des cas pour un individu ou un couple. Cependant, dans le cas du métro, il est conseillé d’avoir une couverture santé de Rs 10 lakhs à Rs 15 lakhs étant donné que le coût du traitement médical est plus élevé.

En outre, examinez également l’adéquation de la somme assurée sur une base périodique pour prendre en charge l’inflation médicale ainsi que des facteurs tels que l’augmentation de l’âge (surtout si vous couvrez des personnes âgées comme les parents, les beaux-parents, etc.) et la taille de la famille.

De quel type d’assureurs a-t-il besoin pour passer à des polices de couverture adéquates ou supérieures?

Pour commencer, évaluez d’abord votre police d’assurance actuelle pour vérifier les exclusions. Évaluez l’état de santé et de risque de vous-même et de votre famille avant d’opter pour un régime d’assurance maladie. Brahmajosyula, de SBI General, déclare: «Si vous êtes un premier acheteur à un âge relativement jeune (moins de 30 ans) et que vous souscrivez une police pour vous-même uniquement, une police d’assurance standard comme Arogya Sanjeevani qui a été introduite l’année dernière par toutes les compagnies d’assurance peut être suffisant. Cependant, si vous envisagez une couverture plus complète pour vous-même et votre famille, y compris les parents, vous devriez envisager d’améliorer votre couverture au moyen d’options rentables telles que la couverture familiale et les polices complémentaires. »

Les experts disent qu’il faut passer à des polices à couverture plus élevée si leur police ne couvre pas les dépenses de manière adéquate. Rakesh Jain, ED et PDG, Reliance General Insurance explique: «Ce que cela signifie, c’est que dans le cadre de l’hospitalisation, il existe plusieurs sous-catégories de dépenses. Sont-ils tous couverts? En outre, dans certains cas, la politique actuelle ne couvre pas un large éventail de maladies. L’objectif d’une couverture plus élevée est d’assurer une meilleure couverture. »

Par exemple, une famille de 4 personnes (en supposant un homme 33 ans, une femme 31 ans, 1er enfant-3 ans et 2ème enfant-1 an) peut opter pour une police d’assurance maladie de base avec une somme assurée de Rs 1 crore avec un paiement de prime d’environ Rs 55,000 à Rs 65,000. Cependant, si la même famille opte pour une police de base de Rs 10 lakhs et une police super complémentaire avec une franchise de Rs 10 lakh et Rs 1 crore somme assurée, la prime combinée pour la couverture de Rs 1 crore de la même famille pourrait être environ Rs 22,000 à Rs 25,000. Avec cette option, on peut économiser plus de 50 pour cent du coût de la prime pour la même somme assurée. Par conséquent, disent les experts, il faut choisir une combinaison d’un assureur qui convient le mieux aux besoins de l’assuré, que ce soit pour une police de 1 crore directement ou pour un package combiné.

