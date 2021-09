Est-il nécessaire de tourner et de retourner le matelas ? Voici ce que disent les experts | La vie

Avez-vous entendu dire que vous devez tourner et retourner le matelas et vous demander si vous devriez le faire ? Faites attention à ce que disent les experts sur le bon entretien des matelas.

Le matelas est l’un des facteurs qui influence le plus la qualité de notre repos. Être à l’aise et avoir un soutien adéquat de notre corps pendant que nous dormons est essentiel, car sinon nous pourrions avoir des difficultés à nous endormir ou à nous réveiller pendant la nuit.

Pour cette raison, il est non seulement important d’acheter un bon matelas, mais aussi d’en effectuer un bon entretien. Lui apporter les soins nécessaires vous permettra de le conserver dans les meilleures conditions possibles plus longtemps, il vous procurera ainsi un bon repos pendant de nombreuses années.

Le retournement du matelas fait partie des soins périodiques recommandés par les fabricants. C’est parce que nous avons tendance à dormir au même endroit sur le lit, que nous dormions seul ou en couple. Le tourner empêche le matelas de s’user dans les mêmes zones, il est donc conseillé de le déplacer avec une certaine fréquence.

La spécialiste du contenu en santé du sommeil, Victoria Wildhorn, explique que la rotation du matelas aide à répartir l’usure uniformément. Recommander faites pivoter le matelas de 180 degrés de temps en temps pour maintenir un alignement neutre dans la colonne vertébrale et mieux vous reposer.

Mais, À quelle fréquence devez-vous retourner le matelas ? Pour répondre à cette question, il est préférable de consulter le manuel du fabricant, puisque les recommandations varient selon le matériau et les caractéristiques du matelas.

En règle générale, le consultant en sommeil Drew Miller note que les matelas en mousse à mémoire de forme, en latex et à ressorts doivent être remplacés une ou deux fois par an, tandis que les mousses à mémoire de forme et les hybrides (ceux qui combinent ressorts et mousses) peuvent être remplacés une fois tous les trois à six. mois.

Et que disent les experts sur le retournement du matelas ? Cette mesure n’est pas recommandée dans tous les cas. Miller explique que nous ne devrions pas retourner les matelas en mousse à mémoire de forme ou les hybrides, car ils sont généralement recouverts de mousse à mémoire de forme.

Si le matelas est à double face, en mousse à mémoire de forme, en latex ou à ressorts, il peut être retourné, à condition que le fabricant le recommande.

En plus de faire pivoter et de retourner le matelas lorsque cela vous convient, pour assurer un bon entretien, il est également important de le nettoyer correctement.

Et il ne faut pas oublier le nettoyage des autres éléments de notre lit, comme les oreillers ou la couette.