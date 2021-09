Est-il obligatoire de passer de Windows 10 à Windows 11 le 5 octobre ? | La technologie

in

Nous sommes à un mois du lancement par Microsoft de son nouveau système d’exploitation, Windows 11, et des doutes commencent à surgir chez les millions d’utilisateurs qui travaillent quotidiennement avec Windows. Détendez-vous, vous avez ici toutes les réponses.

Comme vous le savez bien, c’est officiel, le 5 octobre, la mise à jour vers Windows 11, le prochain grand système d’exploitation de Microsoft, arrivera sur les ordinateurs du monde entier, qui souhaite apporter le plus grand changement d’interface à ce jour.

Alors que certains sont impatients de l’essayer, d’autres sont sceptiques. Mais, au fond, nous sommes tous dans le même sac si nous utilisons Windows comme système d’exploitation principal.

Il y a des doutes, il y a des questions et il y a de la méfiance, ce qui est normal pour un si grand changement. Pour cette raison, nous allons essayer de répondre à certaines questions qui se sont posées ces jours-ci.

Le premier, le plus important : est-il obligatoire de mettre à jour vers Windows 11 une fois celui-ci lancé ? La réponse est retentissante : non. La mise à jour n’est en aucun cas obligatoire. Ce sera notre décision, et nous n’aurons à franchir le pas que si nous en avons envie.

Mais alors, jusqu’à quand puis-je penser si je veux passer à Windows 11 ? Pour répondre à cela, vous devez être clair que Windows 10 continuera d’avoir un support officiel jusqu’au 14 octobre 2025, donc si vous voulez être protégé et mis à jour, il vous reste 4 longues années pour y penser.

Ok, je veux mettre à jour, mon ordinateur est-il compatible avec Windows 11 ? Il est très facile de répondre à cette question, puisqu’il vous suffit de cliquer ici et de découvrir en un instant si votre PC pourra exécuter le nouveau système d’exploitation.

Parfait, mon ordinateur est compatible, que dois-je faire pour installer Windows 11 ? Les utilisateurs de Windows 10 n’auront rien à faire, car Windows 11 apparaîtra comme une mise à jour gratuite de Windows Update, donc le jour où Microsoft lancera le nouveau système d’exploitation, il sera téléchargé comme une mise à jour supplémentaire.

Bien sûr, comme pour les mises à jour importantes, il est fort probable que Windows nous demande une approbation explicite que nous voulons télécharger et installer ce nouveau système d’exploitation.

Enfin, et pour se souvenir de ce point, Les utilisateurs qui ont activé Windows 10 de manière originale n’auront pas à activer Windows 11 à l’avenir, car cette clé de produit est transférée vers le nouveau système d’exploitation.