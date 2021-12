Est-il plus durable de manger du poisson ou de la viande ? Cela dit la science | Vie

L’empreinte carbone associée à l’élevage a conduit de nombreux consommateurs à renoncer ou à réduire leur consommation de viande. Opter pour le poisson est considéré comme une alternative plus durable, mais dans certains cas, ce produit peut avoir une empreinte environnementale beaucoup plus importante que prévu.

Quand il s’agit de manger durablement les steaks et les hamburgers ne sont clairement pas les meilleurs pour la planète.

L’élevage se positionne comme l’un des systèmes de production alimentaire qui contribuent le plus au réchauffement climatique. En partie due aux émissions de méthane (CH4) causées par les ruminants, auxquelles s’ajoute le CO2 résultant de la transformation des terres en pâturages ou les émissions des véhicules tels que les tracteurs ou les camions.

En Espagne, les exploitations agricoles sont responsables de 9,14 % des émissions totales de gaz à effet de serre.

Bien que l’empreinte de la volaille et des porcs soit inférieure à celle des vaches et des agneaux, il s’agit toujours d’une catastrophe environnementale. Par exemple, l’énorme production mondiale de soja utilisé pour leur alimentation contribue à la déforestation des forêts.

Compte tenu de l’ensemble des facteurs intervenant dans l’impact environnemental d’un aliment, en général le les usines produisent le moins d’émissions. Pour ce que pour réduire l’empreinte carbone de votre assiette Les scientifiques conviennent qu’un régime à base de plantes qui limite la viande est l’option la plus souhaitable.

Cependant, suivre un régime aussi restrictif que végétalien n’est pas faisable pour tout le monde.

Et le poisson alors ? Votre commande de sushi ou votre saumon grillé Sont-ils vraiment une alternative durable ou un autre crime pour la planète ?

À quel point la consommation de poisson est-elle durable

Le poisson est un aliment qui fournit des nutriments essentiels à votre santé. C’est aussi un bonne source de protéines de haute qualité si vous ne voulez pas recourir à la viande.

Mais,peut aussi être considérée comme une alternative amicale pour la planète ? La réponse n’est pas si simple.

En général, les produits de la pêche ont tendance à avoir une empreinte carbone plus faible que ceux de la ferme. « Comme cela ne nécessite pas de terres agricoles ou d’élevage de bétail. » Mais comme dans tout il y a des exceptions.

le Le saumon d’élevage génère des émissions similaires à celles des fermes avicoles ou porcines. La plupart proviennent de l’utilisation d’aliments pour poissons, ce qui se traduit par environ 5 kilogrammes d’émissions par kilo de poisson (lorsque les oiseaux sont placés à 6 kg).

Auxquels s’ajoutent d’autres atteintes à l’environnement. le la salmoniculture ruine les écosystèmes marins en raison de la pollution, des parasites et des taux de mortalité élevés des poissons, et générant des coûts de millionnaire chaque année.

le émissions générées par l’aquaculture ils sont largement motivés par l’alimentation des spécimens.

Les poissons d’élevage mangent une combinaison de restes de plantes et d’animaux. Chaque ingrédient a besoin d’énergie pour être généré et transformé en granulés que le poisson va manger. Ce que cette empreinte implique.

Mais, la conchyliculture, comme palourdes, moules ou huîtres, vous n’avez pas ce problème car elles sont nourries par filtration. Ce qui en fait une option plus écologique.

Et que dire des poissons sauvages. Encore une fois, cela dépend du type.

90% des émissions de gaz à effet de serre associées à la capture sauvage proviennent de l’utilisation du carburant des navires.

Les petites espèces telles que l’anchois, le hareng ou le maquereau sont les options de poisson les plus durables par rapport à ces émissions, selon une étude de 2015 collectée par la Fondation Oceania. Ce type de poisson a une moyenne de 80 litres de carburant par tonne de prise.

Cependant, les chiffres montent en flèche lorsqu’il s’agit de certains coquillages.

Ainsi, la capture de la crevette tigrée australienne ou de la langoustine entraîne brûler plus de 10 000 litres de carburant par tonne de prise. Les filets et pièges utilisés sont beaucoup plus lourds que les autres variétés et entraînent une plus grande consommation de carburant.

Une autre étude de 2018, publiée dans Nature Climate Change, a révélé que La pêche au homard et à la crevette peut produire encore plus d’émissions que les élevages de volailles et de porcs.

Et ce ne sont pas toutes les émissions de gaz à effet de serre

Il existe également d’autres facteurs environnementaux qui vont au-delà des émissions. La plupart des opérations de pêche commerciale utilisent des méthodes telles que le chalutage, qui sont ensuite rejetées. Qu’est-ce qui alimente le énorme masse de plastique qui inonde les océans.

La pêche ajoute également d’autres problèmes tels que la capture d’épices qui ne sont pas nécessaires (par chalutage) et qui sont ensuite jetées dans les eaux en train de mourir (ce qui inclut les tortues, les oiseaux ou les requins parmi d’autres animaux) ou la surpêche. On estime qu’au rythme actuel de la pêche commerciale, le La plupart des poissons destinés à la consommation humaine pourraient disparaître d’ici 2048.

Tout cela peut vous laisser un peu dépassé. Ensuite, Faut-il ou non manger du poisson si l’on veut réduire son impact sur la planète ?

L’option la plus durable sera toujours un régime à base de plantes. Maintenant, si ce n’est pas un régime qui vous convient, le Le poisson peut être une alternative plus écologique au bœuf, si vous recherchez une empreinte plus petite. Notamment dans le cas des mollusques, et des petits poissons bleus, qui ont aussi le petit plus d’apporter moins de mercure à l’organisme.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Cristina Fernández Esteban.