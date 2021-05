Est-il possible d’avoir plusieurs comptes Bizum avec un seul numéro pour augmenter la limite de trading ? | La technologie

Bizum est devenu un succès dans les paiements en ligne, l’application compte 15 millions d’utilisateurs. Mais ces utilisateurs peuvent-ils utiliser deux banques liées à Bizum ?

“Je te fais un Bizum” est une phrase que l’on entend beaucoup ces derniers temps. C’est un reflet clair de la profondeur que l’utilisation de cette application a pénétré dans la société au cours de la dernière année. On l’entendait déjà avant la pandémie, mais après le confinement et les mesures de sécurité (ne pas changer les espèces) ça monte en flèche.

L’application vous permet d’envoyer des paiements, des virements ou des dons à d’autres particuliers, entreprises ou ONG depuis votre mobile. Compatible avec la plupart des grandes banques en Espagne est une application sûre et gratuite pour effectuer ces échanges d’argent plus rapidement et plus confortablement.

Son utilisation est très simple, il faut lier le numéro de téléphone à un compte bancaire, pour que d’autres puissent nous envoyer l’argent sans demander le compte, ils ont juste besoin de connaître le numéro de téléphone avec lesquels ils nous appellent ou envoient des messages par WhatsApp. Mais cela a un inconvénient.

Bizum est devenu le système de paiement le plus populaire entre les particuliers via les téléphones mobiles en Espagne. Comme dans tout autre média, les escroqueries sont également possibles. Quelles sont les étapes à suivre pour réclamer?

De nombreux utilisateurs se plaignent de la limitation de l’association du numéro de mobile à un seul compte bancaire. Au lieu d’en avoir plusieurs et de choisir avec qui il convient d’envoyer de l’argent dans chaque situation, l’application vous permet uniquement de choisir un compte, une banque.

Cependant, il existe certaines astuces avec lesquelles nous pouvons “tricher”. Pour commencer, Bizum vous permet de passer facilement d’un compte à un autre, ce qui permet de dissocier le compte actuel et joindre le téléphone à un autre dont vous avez besoin à ce moment-là.

Si cette méthode ne vous convainc pas, vous pouvez opter pour une autre alternative. Utilisez deux téléphones, pas deux téléphones portables. De nombreux smartphones ont de la place pour deux cartes SIM et ils peuvent combiner leurs services entre un numéro personnel et un numéro de travail, si vous avez ces deux cartes, vous pouvez lier chaque numéro à un compte bancaire différent et ainsi utiliser les deux selon les besoins de chaque instant.

On vous laisse un tuto complet pour savoir tout ce que propose Bizum et comment l’activer sur votre mobile avec les différentes entités bancaires qui travaillent déjà avec cette application populaire.