Est-il possible de préserver la confidentialité dans un monde hyper-connecté ?

L’arrivée d’Internet dans nos foyers et nos mobiles a fait une révolution. De plus, ceux qui utilisent les réseaux sociaux partagent un beaucoup de contenu révélant des détails insoupçonnés. La confidentialité sur Internet il prend de plus en plus d’importance. Il suffit de plonger un peu dans ces réseaux pour voir comment on laisse une trace difficile à effacer. Mais il n’est pas nécessaire d’utiliser ces réseaux pour vérifier qu’il existe de nombreux enregistrements de ce que nous faisons sur Internet. Dès que nous naviguons ou interagissons avec notre smartwatch, nous laissons une marque qui peut devenir indélébile. Existe-t-il un autre moyen d’interagir avec le réseau sans laisser de trace ? En plus des précautions évidentes, une équipe américaine y travaille déjà.

La vie privée sur Internet, un combat permanent

Un groupe de travail dirigé par Raed Al Kontar, professeur adjoint d’opérations industrielles et d’ingénierie à l’Université du Michigan, envisage un nouveau type d’infrastructure d’appareils connectés. Appelé l’Internet des objets fédérés, pourrait faire plus pour ses utilisateurs tout en réduisant considérablement la quantité de données partagées. Une sorte d’IoT, mais plus strict.

La grande quantité de données produites par les appareils d’aujourd’hui commence à submerger l’ancien Internet des objets basé sur le cloud. En outre, il est nécessaire que les décisions sont prises de plus en plus rapidement. Dans une voiture autonome, par exemple, on n’a souvent pas le temps de télécharger des données dans le cloud et d’attendre qu’elles soient traitées et envoyées avant de passer à l’action.

Dans le même temps, les appareils connectés via l’IoT sont devenus de plus en plus puissants. Les appareils mobiles haut de gamme, par exemple, ils sont plus puissants que de nombreux ordinateurs portables. Par exemple, le processeur qui monte le nouvel iPhone 13 pourrait déplacer un MacBook sans problème.

Un nouveau modèle est envisagé qui exploite cette puissance et effectue plus de traitement de données et prise de décision sur les périphériques plutôt que sur des serveurs basés sur le cloud. Le serveur agirait en tant que coordinateur supplémentaire, ajoutant les principales découvertes des périphériques et permettant au réseau dans son ensemble d’en tirer des leçons.

Quels avantages cela aurait-il ?

Il existe de nombreux avantages potentiels, mais le plus important du point de vue du consommateur est peut-être qu’il permet vos appareils ont plus de fonctionnalités tout en partageant beaucoup moins de données. Par exemple, au lieu de télécharger sur mobile tous les détails de votre activité quotidienne dans le cloud pour traitement, vous pouvez traiter les données localement et partager uniquement les résultats. Ne serait-ce pas une énorme amélioration de la vie privée?

Il existe également des avantages pour les entreprises et autres entités qui dépendent fortement du cloud aujourd’hui. Par exemple, les réglementations sur la confidentialité rendent très difficile pour les hôpitaux de partager des données et de travailler ensemble pour développer de nouvelles innovations. Mais dans un Internet des objets fédéré, les centres de santé ils pourraient collaborer d’une manière plus sophistiquée, partageant les principaux résultats sans avoir à divulguer les données brutes individuelles des patients. La transmission de moins de données et la réduction de la charge de calcul sur les serveurs basés sur le cloud présentent également des avantages en termes de coûts.

Dans tous les cas, le défi est maintenant devant nous et la réalisation d’un Internet plus privé peut être le point de départ d’un réseau beaucoup plus sain.