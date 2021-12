Est-il possible que Ómicron soit le virus le plus contagieux de l’histoire ?

26/12/2021 à 08:03 CET

Il y a quelques jours, le professeur Jonathan Reiner de la Georges Washington University School of Medicine and Health Sciences a déclaré :

« Omicron est le virus le plus contagieux de tous les temps. Le plus contagieux que notre civilisation ait jamais connu.

Les chiffres lui donnent raison.

Globalement, on estime que Ómicron a un taux de reproduction de base (R0) d’environ 10, mais il peut être beaucoup plus élevé dans certaines zones. Et que nous bénéficions d’une large couverture vaccinale.

Ómicron est plus contagieux que la grippe de 1918, la diphtérie & mldr;

Pour pouvoir faire des comparaisons, regardons les données pour d’autres maladies :

– La grippe de 1918 qui a frappé la planète avait un taux de reproduction de base (R0) de 2,5.

– Les maladies infectieuses les plus contagieuses appelées polio, diphtérie ou rubéole atteignent des valeurs maximales de R0 de l’ordre de 5 à 7.

– Seules la rougeole et la coqueluche ont dépassé ces pics de contagion, mais dans certaines zones très déprimées avec une forte densité d’enfants élevés dans des conditions insalubres. Et là, ils ont atteint des valeurs R0 de l’ordre de 12.

Rappelons que lorsque la variante originale du coronavirus de Wuhan s’est répandue dans le monde, son R0 était de 2,5.

Maintenant, Ómicron a un taux d’infection de base qui est quatre fois supérieur à celui des premières variantes.

Cela explique que malgré nos avancées incontestables en matière de vaccination, de médicaments, de masques, de soins hospitaliers, etc., nous n’avons pas réussi à vaincre le SARS-CoV-2.

Une personne infectée commence à se propager en trois jours ou moins

Sans aucun doute, Ómicron est une variante très spéciale.

Se développant sur des cellules épithéliales bronchiques humaines, dans des conditions de laboratoire, il se multiplie jusqu’à 70 fois plus rapidement que la variante Delta. Et qu’à ce jour, Delta était de loin la plus contagieuse des nombreuses variantes du SRAS-CoV-2 qui ont tourmenté l’humanité.

Cette extraordinaire rapidité de croissance semble être une bonne partie de son extraordinaire infectiosité.

Tout semble indiquer que le temps qui s’écoule entre le moment où nous sommes infectés par l’micron et celui où nous commençons à transmettre la maladie est considérablement réduit par rapport aux autres variantes du coronavirus.

Ainsi avec les premières variantes du SARS-CoV-2, une personne moyenne qui venait d’être infectée pouvait mettre au moins 5 jours pour commencer à infecter les autres. Mais avec Ómicron, ce temps peut être réduit à seulement 3 jours et peut-être moins.

Ómicron a besoin de moins de dose infectieuse pour se propager

Mais Ómicron est non seulement capable de se répliquer plus rapidement que les variantes précédentes, mais il est également capable de se fixer aux cellules cibles qu’il infecte et de pénétrer à l’intérieur de celles-ci mieux et plus rapidement, montrant beaucoup plus d’affinité pour ces cellules cibles.

Ainsi, la dose infectieuse (le nombre minimum de virus qui doivent atteindre notre vie respiratoire pour que nous puissions développer la maladie) d’Ómicron pourrait être nettement inférieure à celle nécessaire avec d’autres variantes.

Comme si tous ces avantages ne suffisaient pas, Ómicron a aussi une capacité particulière à échapper à la protection des vaccins.

Par conséquent, alors que l’efficacité des vaccins pour prévenir la maladie causée par les premières variantes du SRAS-CoV-2 dépassait 90 %, avec la variante Omicron cette protection vaccinale est même réduite à 60 % dans le cas de nombreuses personnes vaccinées Plus de 6 mois il y a.

Heureusement, les vaccins continuent de très bien protéger contre les cas graves et la mort.

Mais la capacité de la variante Omicron à échapper partiellement à la protection vaccinale est une très mauvaise nouvelle.

La maladie d’Omicron est-elle moins grave ?

En général, les politiques, les gestionnaires de la pandémie et les « experts officiels & rdquor; Ceux qui les conseillent ont sonné le glas en disant que la variante Omicron provoque des maladies moins graves que les variantes précédentes.

Il ne fait aucun doute que les chiffres d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs et de décès causés par la variante Omicron sont nettement inférieurs à ceux qui se sont produits, par exemple, à Noël dernier.

C’est une bonne nouvelle.

Cependant, ce point de vue optimiste n’est peut-être pas vrai et, malheureusement, il semble qu’il ne l’est pas.

Ómicron n’est pas du tout une « bonne » variante

Les données indiquent qu’Omicron chez les personnes non vaccinées est aussi mauvais que Delta

Gardez à l’esprit qu’il y a un an, les gens n’étaient pas vaccinés. Et maintenant c’est massivement.

Tout semble indiquer que Ómicron fait moins de mal car la plupart des gens sont vaccinés.

Mais lorsque l’on examine les taux de maladie grave et de décès dus à la variante Omicron chez les personnes non vaccinées, les premières données montrent que cette variante n’est pas beaucoup moins grave que la variante Delta.

Face à une telle accumulation de caractéristiques dangereuses dans la variante Omicron et au relâchement de la prudence pendant les vacances de Noël, les perspectives sont sombres.

Certains modèles estiment qu’à la mi-janvier prochain, nous nous retrouverons face aux pires chiffres de toute la pandémie.

Ce qui peut nous arriver en chêne est extrêmement préoccupant.

Nous savons où nous l’obtenons

Le pire, c’est que nous savons comment et où nous l’obtenons. Et nous devrions garder cela à l’esprit pendant ces vacances.

Des méta-analyses massives de données épidémiologiques démontrent de manière rigoureuse que la majorité des infections au Covid-19 surviennent dans les activités de loisirs telles que les boîtes de nuit, les discothèques, les bars, les restaurants, etc.

– Bien qu’il ne soit pas populaire, il faut le dire clairement : la plupart des cas de Covid-19 sont dus au tourisme et à l’hôtellerie, et Ómicron ne fait que soutenir cela.

– Deuxièmement, les infections surviennent dans les salles de classe, qui sont d’autant plus dangereuses que les élèves qui les fréquentent sont plus âgés.

– Viennent ensuite les épidémies hospitalières.

Pourquoi insistent-ils pour limiter les réunions de famille ?

Les infections dans le domaine des réunions de famille sont mineures et sont presque toujours des foyers secondaires où certains des participants ont été infectés avant de fréquenter un établissement de loisirs ou d’accueil qui ne respectait pas les normes nécessaires.

Étonnamment, on nous dit de limiter nos rassemblements familiaux alors que, suivant strictement des critères sanitaires et non de prétendus critères économiques, ce qu’il ne faut pas faire, c’est aller dans les bars, restaurants et discothèques à moins que toutes les mesures de précaution ne soient garanties.

La conclusion est on ne peut plus claire. Si vous voulez fêter Noël en famille en toute sécurité, vous ne pouvez pas en abuser en assistant à des dîners d’entreprise, des fêtes dans des bars, des discothèques, etc.

C’est l’heure des masques FFP2 et FFP3

Nous devons également nous rappeler que les masques sont un excellent outil pour prévenir la contagion. Mais tous ne le font pas.

Seuls FPP2 et FPP3 nous protègent vraiment.

Ni les masques chirurgicaux ni les masques en tissu ne le font, bien que si nous sommes infectés, ils réduisent la quantité de virus que nous transmettons à l’étranger.

En fait le nom « virus & rdquor; Il leur est donné parce qu’ils sont si petits qu’ils ont la capacité de passer à travers les filtres qui étaient utilisés dans les anciens laboratoires.

À l’heure où la variante Omicron remplit de nombreux environnements avec une charge virale énorme, nous devons utiliser uniquement des masques FPP2 et FPP3.

Ómicron peut être un foyer dangereux de nouvelles variantes

Ómicron accumule 50 mutations différentes du variant Delta. Pour que quelque chose comme cela se produise, il fallait qu’il y ait une énorme population de virus. Et c’est le pire qui puisse arriver avec Omicron. Avec un taux aussi élevé de nouvelles variantes infectées apparaîtront.

Si l’un d’entre eux est encore plus infectieux que Ómicron, il se propagera dans la population. Et cela va nous créer de nouveaux problèmes.