Est-il rentable de créer un pool de minage Bitcoin ? Voir ce que disent 3 experts

L’extraction de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaies est l’une des activités les plus développées et les plus demandées au sein de l’écosystème bitcoiner. Il y a ceux qui le pratiquent à grande échelle avec des infrastructures et des équipements complexes, mais il y a aussi des opérateurs de petite ou moyenne taille. Ce sont eux qui, en se regroupant dans un pool minier, multiplient leur portée, protègent la blockchain à laquelle ils appartiennent et reçoivent une incitation pour leur travail.

Un pool minier est un modèle économique qui ouvre les portes aux mineurs qui ont peu d’équipements ASIC ou GPU (cartes graphiques), mais qui souhaitent valider des opérations sur un réseau sous le consensus Proof of Work (PoW). En résolvant un bloc dans la chaîne, le pool reçoit la récompense et transfère l’incitation, proportionnellement, à tous les mineurs actifs qui ont contribué à la puissance de traitement.

Il existe des centaines de pools de minage sur le marché, dont beaucoup sont spécialisés, par exemple, dans Bitcoin, Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) ou Bitcoin Cash (BCH). Chacun a ses caractéristiques particulières telles que les frais, les modes de paiement aux mineurs ou qu’ils soient ou non dépositaires des fonds.

Afin de savoir comment se forme un pool minier ou de préciser si ce type d’entreprise est rentable, CriptoNoticias a contacté trois groupes miniers qui font la vie au sein de l’industrie pour savoir comment ils fonctionnent et quels sont les bénéfices de l’activité. Ce journal a envoyé le même questionnaire à Slush Pool, OKex Pool et la société du Venezuela, Doctorminer, pour appuyer sur vos réflexions.

Les réponses obtenues correspondent à Daniel Frumkin, ingénieur Slush Pool ; Watson Ren, responsable du pool minier OKEx ; et Theodoro Toukoumidis, PDG de Doctorminer.

Est-il rentable de créer un pool minier ?

Piscine à neige fondante : Dans les temps modernes, ce n’est pas le cas. Aujourd’hui, de nombreux pools miniers sont gérés comme des produits déficitaires pour compléter d’autres produits plus importants, tels que les ventes de matériel et les opérations d’échange. Il n’y a pratiquement aucun moyen de rivaliser en gérant un pool minier en tant qu’entreprise indépendante sans autres sources de revenus ou services supplémentaires pour vous différencier.

Pool OKEx : Oui, mais cela dépend beaucoup de la chance de la piscine. De plus, chaque pool minier facture des frais très bas, voire gratuits, en raison d’une concurrence féroce. Donc, le profit est vraiment maigre, et vous pouvez même subir une perte si vous n’êtes pas chanceux.

Docteurmineur : Oui, c’est rentable à moyen et long terme, mais c’est compliqué car c’est un marché difficile à gérer. Nous avons fait une étude de marché et avons vu l’opportunité de créer une piscine. Le marché latino-américain est difficile à convaincre car habitué aux pools miniers asiatiques.

Répartition du taux de hachage global par pool de minage au cours de la dernière semaine. Source : BTC.com.

Comment créer un pool de minage ?

Piscine à neige fondante : Il faut beaucoup de connaissances techniques pour mettre en place l’infrastructure efficacement, des connaissances de l’industrie et des contacts pour attirer les mineurs à rejoindre le pool. De plus, il faut avoir beaucoup de capital pour financer le pool. Un autre aspect consiste à offrir des tarifs inférieurs aux coûts aux mineurs pour les attirer, ce qui est la stratégie la plus courante aujourd’hui.

Pool OKEx : Vous aurez besoin d’un code de base. Acheter/louer des serveurs. Déployez le code sur les serveurs.

Docteurmineur : Dans notre cas, nous avons réalisé que la seule façon de créer un pool minier en Amérique latine, de manière responsable, efficace et optimale, était de rejoindre une société étrangère, en l’occurrence Luxor en tant que société américaine. Nous avons également dû embaucher des développeurs locaux et gérer l’ensemble du système.

De quoi ai-je besoin pour créer un pool de minage ?

Piscine à neige fondante : Expertise technique, connaissance de l’industrie et millions de dollars.

Pool OKEx : Un code de base, des serveurs, des programmeurs et des personnes qui savent développer le business.

Docteurmineur : Le plus important est d’avoir un taux de hachage pour trouver les blocs dans le réseau Bitcoin, par exemple. Faire un pool de minage n’est pas facile, cela demande beaucoup de travail, de dévouement, établir des alliances stratégiques et avoir des contacts avec des fermes minières. Les nœuds doivent être installés dans des endroits stratégiques où il n’y a pas de problèmes d’électricité ou de connectivité. Il faut avoir un bon accompagnement pour que les clients se sentent pris en charge.

Combien dois-je investir pour créer un pool de minage ?

Piscine à neige fondante : À moins que vous n’ayez une bonne raison de créer un pool, comme inciter les utilisateurs à utiliser d’autres produits, comme le font de nombreux pools d’aujourd’hui, il ne sert à rien d’investir de l’argent dans la création d’un pool. En supposant que vous le vouliez, il vous en coûtera plusieurs millions de dollars pour créer un pool compétitif pouvant obtenir une partie importante du taux de hachage du réseau.

Pool OKEx : C’est un peu compliqué et dépend de la taille de la piscine que vous souhaitez créer.

Docteurmineur : Un bon pool de minage avec toutes les fonctionnalités telles que votre propre application, site Web, développeurs, front-end et back-end, vous cela peut coûter environ 100 000 $. Non seulement vous devez investir dans le développement, mais vous devez également disposer d’un fonds de soutien financier pour répondre aux mineurs lorsqu’ils se connectent à votre réseau.

Quels aspects dois-je prendre en compte lors du choix d’un pool de minage ?

Piscine à neige fondante : Tarifs, réputation du pool, qualité de service et d’assistance, transparence et responsabilité. Il est également important de déterminer si le pool a des serveurs à proximité de son emplacement pour une faible latence.

Pool OKEx : En tant qu’utilisateur, la rentabilité est toujours la priorité. Par exemple, si le pool minier peut générer des revenus constants. Alors vous devez également faire attention à leur mode de règlement et à leurs frais. Un excellent service client est toujours un aspect à prendre en compte.

Docteurmineur : Si vous opérez en Amérique latine, l’idéal est que ce soit un pool minier dans la région car cela donne une proximité avec les nœuds. Vous devez tenir compte du mode de paiement, des frais facturés par les pools, de la manière dont ils gèrent les fonds, qu’ils soient dépositaires ou non, qu’ils génèrent des portefeuilles ou non. Vous devez également évaluer les options sur la visualisation des statistiques de votre taux de hachage et la convivialité de l’interface.

La Chine représente actuellement 46% du taux de hachage mondial. Jusqu’à récemment, ce chiffre se situait entre 65 % et 70 %. Source : cbeci.org.

Comment est géré un pool de minage ?

Piscine à neige fondante : Vous devez maintenir l’infrastructure (serveurs) dans le monde entier, prévenir et atténuer les attaques susceptibles de se produire si le pool devient décemment important. Il est nécessaire d’avoir des sauvegardes en raison d’un problème de sécurité et de redondance. Pensez également à avoir un Une équipe de support qualifiée pour aider les clients, une très bonne sécurité et gérer les fonds pour résister aux tentatives d’attaque.

Pool OKEx : Respectez le code, assurez-vous que votre taux de retour est réel, constant et paie vos utilisateurs à temps.

Docteurmineur : Il est difficile de gérer un pool minier. Dans notre cas, le service s’adresse aux petits mineurs puisque le seuil de paiement varie de 0,001 bitcoin à 0,5 bitcoin.

Comment les opérateurs sont-ils rémunérés dans un pool minier ?

Piscine à neige fondante : Nous utilisons la méthode PPLNS (pay-per last N share), qui rémunère les mineurs proportionnellement au taux de hachage qu’ils contribuent au moment où le pool trouve un bloc. Ainsi, si un mineur contribue à 20% du taux de hachage total du pool lorsqu’un bloc est trouvé, vous recevrez 20% de la récompense globale (moins les frais de pool).

Pool OKEx : Il existe différents modes de paiement tels que PPLNS, PPS, PPS + et FPPS. Notre pool BTC utilise la méthode FPPS, qui est désormais la façon dont la plupart des pools paient les mineurs.

Docteurmineur : Notre mode de paiement est le FPPS dans lequel nous payons le taux de hachage apporté par les mineurs et les commissions générées dans le bloc. FPPS signifie que vous facturez toujours car le pool de minage assume le risque de ne pas trouver de bloc, donc le pool paie puis récupère les fonds lorsqu’il trouve un bloc.