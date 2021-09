Est-il sécuritaire d’utiliser une spatule en métal dans une poêle ? | La vie

Il existe de nombreux types de spatules et de nombreux types de casseroles. Il n’y a donc pas de réponse unique. Nous allons résoudre la question une fois pour toutes.

Pendant des siècles, ils ont été utilisés ustensiles en bois pour cuisiner. Mais avec la modernisation de la cuisine, des ustensiles en métal, en plastique, en silicone sont apparus… Est-il sécuritaire d’utiliser une spatule en métal dans une poêle ?

Beaucoup de gens préfèrent spatules ou cuillères en métal dans la cuisine car ils sont plus durables et hygiéniques. Ils ne transmettent pas non plus les saveurs.

Mais il existe des casseroles et des poêles avec des matériaux qui ne vont pas bien avec les outils en métal. Donc, vous devez être prudent.

Si vous utilisez des poêles antiadhésives et des poêles faites avec téflon ou similaire, et c’est un matériau que presque tout le monde utilise, ne pas utiliser de spatules ou de couteaux métalliques, car ils produisent des rayures et des entailles dans le matériau antiadhésif, réduire ses propriétés. La nourriture collera aux zones où le téflon est endommagé.

Pour ce type de casseroles, il est préférable d’utiliser une spatule en silicone ou en bois.

Et si vous utilisiez des casseroles en fonte ? Il y a des gens qui les utilisent encore, car ils gardent mieux la chaleur si vous utilisez du feu, et une saveur plus traditionnelle.

Dans ce cas, l’état du métal dépend. Si la poêle est neuve, mieux vaut utiliser les spatules en silicone ou en bois susmentionnées.

Mais quand a été assaisonné avec de l’huile plusieurs fois (les experts utilisent de l’huile de soja), une couche de protection est créée qui vous permet d’utiliser une spatule en métal sans problème.

Rappelle-toi que les casseroles en fonte ne peuvent pas être mises au lave-vaisselle ou lavées avec du savon. Vous devez utiliser une brosse dure et de l’eau chaude, et sécher complètement. Le séchage est très important.

Et à propos de à récurer en métal que beaucoup de gens utilisent? Les experts conseillent de ne pas les utiliser avec des casseroles ou des casseroles en acier inoxydable, en fonte ou en matériau antiadhésif.

La réalité est que, même si nous les aimons plus, les spatules ou les couteaux en métal ne vont pas bien avec la plupart des casseroles et des casseroles sur le marché. Il existe aujourd’hui d’autres matériaux moins agressifs qui offrent le même service.