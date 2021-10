Est-il sûr d’acheter des Altcoins inspirés de Dogecoin et Shiba Inu ?

PrinceFloki PRINCEFLOKI / USD est un jeton de rebase qui offre des récompenses DOGE à ses détenteurs. C’est le jeton de crypto-monnaie natif du réseau connu sous le nom de PrinceFloki.

Baby Floki BABYFLOKI / USD est un jeton déflationniste qui récompense les utilisateurs avec DOGE simplement en tenant le jeton, et porte le nom du nouveau chien Shiba Inu d’Elon Musk.

DogeDash DOGEDASH / USD est un jeu où tout le monde peut gagner des pièces en jouant et en contribuant à l’écosystème, où le jeton utilitaire natif est utilisé pour gagner des achats gratuits, des récompenses et des achats NFT dans le jeu.

Dois-je acheter PrinceFloki (PRINCEFLOKI) ?

Le 20 octobre, PrinceFloki (PRINCEFLOKI) valait 0,001502 $.

Pour avoir une idée plus claire du type de prix du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes.

Son point le plus bas était le 19 octobre, lorsque le jeton est tombé à 0,0000007155 $. Cette croissance marquée en valeur de 0,0015012845 $ dollars.

L’un de ses points les plus élevés a été atteint le 20 octobre, lorsque la valeur du jeton a augmenté à 0,00185 $ quelques heures avant d’écrire cette analyse. Cela nous donne une indication que de son point le plus élevé à son point de valeur actuel, le jeton PrinceFloki a perdu en valeur de 0,000348 $ ou 23%.

Cela pourrait être l’occasion idéale d’investir dans le jeton, car il a le potentiel d’atteindre 0,002100 $ d’ici la fin octobre.

Faut-il acheter Baby Floki (BABYFLOKI) ?

Le 20 octobre, Baby Floki (BABYFLOKI) valait 0,000000003931 $.

Pour avoir une idée plus claire du type de prix du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps et ses performances récentes.

BABYFLOKI a atteint son plus haut historique le 3 octobre, lorsqu’il a atteint 0,000000012426 $.

Le jeton a atteint son plus bas historique le 17 octobre, lorsque le jeton est tombé à 0,000000001691 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a chuté de 0,0000000010735 $ ou 86%.

Cela dit, du 17 au 20 octobre, la valeur du jeton a augmenté de 0,00000000224 $ ou 132 %.

Cela dit, il a le potentiel d’atteindre 0,00000000480 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter DogeDash (DOGEDASH) ?

Le 20 octobre, DogeDash (DOGEDASH) valait 0,0004778 $.

Pour avoir une perspective plus claire sur le type de prix du jeton et son potentiel de croissance, nous passerons en revue sa valeur historique élevée, ainsi que ses performances récentes.

Son point le plus bas était le 13 octobre, lorsque le jeton est tombé à 0,00002004 $.

DOGEDASH a atteint son plus haut niveau historique le 20 octobre, lorsque le jeton a atteint 0,00087738 $, six heures seulement avant d’écrire cette analyse. De son point le plus bas au plus haut, le jeton a augmenté en valeur de 0,00085734 $ ou 4278%.

Cependant, de ce point à son point de valeur au moment de la rédaction, le jeton a perdu en valeur de 0,00039958 $ ou 45%.

Le jeton pourrait atteindre 0,00071675 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

