Est-il sûr d’acheter du Bitcoin Cash après le récent crash ?

Le prix du Bitcoin Cash (BCH/USD) a été soumis à une pression intense ces derniers mois. La pièce se négocie à 556 $, soit environ 25 % en dessous de son sommet de novembre. Par conséquent, sa capitalisation boursière totale a glissé à plus de 10 milliards de dollars et sa notation est tombée à 22.

Corrélation BCH et BTC

Bitcoin Cash est une crypto-monnaie issue d’un hard fork de Bitcoin en 2017. En raison de cette relation étroite, les pièces BTC et BCH ont toujours eu une forte corrélation. Cependant, cela a changé récemment. Alors que Bitcoin est à quelques pas de son sommet historique, BCH est à environ 86% de son sommet en 2017.

La corrélation BTC et BCH a été attribuée au fait que ce dernier a toujours été moins cher que Bitcoin. Par exemple, aujourd’hui, BCH se négocie à environ 556 $ tandis que BTC se négocie à plus de 57 000 $.

Par conséquent, étant donné que de nombreux investisseurs en crypto-monnaie sont des particuliers, ils considéraient BCH comme un meilleur investissement que Bitcoin. La même corrélation s’est produite entre Bitcoin et Litecoin.

On ne sait pas encore pourquoi la corrélation entre les deux s’est estompée. Cela est probablement dû à la demande croissante de Bitcoin de la part des investisseurs institutionnels. Par exemple, cette semaine, MicroStrategy a annoncé avoir acheté plus de Bitcoins d’une valeur de plus de 420 millions de dollars. En tant que tel, le déséquilibre a probablement conduit à une augmentation de la demande de BTC.

Une autre raison pour laquelle le prix du Bitcoin Cash a pris du retard est probablement le manque de nouvelles. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies comme Avalanche et Algorand, BCH ne fait jamais la une des journaux. C’est une situation similaire à ce qui se passe dans Monero et Litecoin. Sans nouvelles, les investisseurs n’ont pas le catalyseur pour investir.

Prévision de prix Bitcoin Cash

Le graphique journalier montre que le prix du BCH a été soumis à une pression intense ces derniers mois. La pièce est légèrement inférieure aux moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Il se négocie entre les niveaux de support et de résistance à 470 $ et 730 $, tandis que le MACD est passé légèrement en dessous du niveau neutre.

Par conséquent, le prix de Bitcoin Cash va probablement baisser car les ours indiquent le support clé à 470 $, qui était le niveau le plus bas depuis le 29 septembre.

La publication Est-il sûr d’acheter du Bitcoin Cash après le récent crash ? est apparu en premier sur Invezz.