Est-il sûr de voyager pour les vacances pendant qu’omicron est en plein essor ?

Avec la variante omicron provoquant d’énormes poussées d’infection à Covid-19, beaucoup d’entre nous reconsidérons avec anxiété nos projets de vacances. Les voyages en avion sont-ils sûrs ? Pouvons-nous encore embrasser nos parents? Comment devrions-nous penser à tester? Et les fêtes de fin d’année ?

J’ai demandé à six épidémiologistes comment omicron changeait et ne changeait pas leurs plans à court terme. La plupart prévoyaient déjà de garder les choses discrètes, mais ils ont ajouté quelques modifications pour rendre leurs rassemblements plus sûrs à la lumière de la variante. Ceux-ci incluent l’ajout d’un temps tampon entre le voyage en avion et la visite de parents, des tests multiples et la prise en compte du fait que les contacts ont été boostés et vaccinés.

Lorsque vous réfléchissez à la manière de rendre vos projets de vacances aussi sûrs que possible, il est utile de considérer les choses en deux étapes : ce que vous pouvez faire avant que vous ou vos invités ne partiez et que faire une fois que vous ou eux êtes arrivés. Décomposons-le.

Avant d’arriver à destination : planifier, limiter les contacts et tester

Lorsque vous réfléchissez à la sécurité de voyager pour un rassemblement de vacances, vous pourriez être enclin à vous concentrer sur la façon dont le voyage se déroule : conduire ou voler ? Mais les experts disent qu’il est tout aussi important, sinon plus, de réfléchir à l’origine de tout le monde et à combien ils ont limité leur exposition dans les jours qui ont précédé le voyage.

Cela signifie faire attention aux taux de Covid-19 dans l’endroit d’où vous venez et l’endroit où vous allez. Il est vrai que la vitesse à laquelle l’omicron se propage rend difficile la prédiction des endroits les plus sûrs, et les données de test sont en retard par rapport à la vraie réalité sur le terrain. Mais certains endroits, comme New York, voient déjà beaucoup plus de cas – y compris parmi les personnes vaccinées – que d’autres parties du pays. Les personnes venant d’un point chaud peuvent apporter avec elles un profil de risque pire, bien qu’elles puissent réduire ce risque en essayant de limiter leur exposition avant de voyager et en se faisant tester (plus de détails ci-dessous).

Si les personnes avec qui vous souhaitez célébrer sont à distance de conduite, c’est optimal – voyager en voiture vous permettra d’éviter des expositions supplémentaires sur votre chemin.

C’est moins optimal si vos projets de vacances nécessitent un voyage en avion, mais les experts à qui j’ai parlé ont dit que vous pouvez probablement voyager en avion avec un risque relativement faible, en supposant que vous soyez vacciné et boosté et prêt à garder un N95 ou un autre masque de haute qualité assez beaucoup tout le temps. (Différentes personnes ont différents niveaux de tolérance au risque et de susceptibilité à une maladie grave, bien sûr ; vous pourriez raisonnablement vous sentir plus à l’aise avec cela si vous êtes jeune et en bonne santé que si vous êtes plus âgé ou immunodéprimé.) Les experts disent que votre objectif devrait être de réduisez les risques pour vous-même et pour les autres.

« Je conseillerais de porter des masques de haute qualité pendant le voyage et de rester autant que possible à l’écart des gens dans les aéroports (surtout si d’autres sont démasqués pour manger/boire/etc.) », Tara Smith, professeur d’épidémiologie à la Kent State University , m’a dit par e-mail. «Je conseillerais de tester avant de voyager pour m’assurer de ne pas exposer les autres. Idéalement, cela inclurait un test PCR peu de temps avant le vol, mais en réalité, ceux-ci deviennent plus difficiles à faire en raison d’un retard dans les délais d’exécution des tests. Des tests rapides seraient une autre alternative.

Essayez donc de porter un N95 en continu dans l’aéroport et dans l’avion, en limitant au maximum votre temps passé sans masque pour manger ou boire (surtout lorsque d’autres personnes sont à proximité). Et prévoyez de faire un test rapide d’antigène (pensez à BinaxNowor QuickVue) juste avant de partir pour l’aéroport, si vous pouvez en avoir un.

Katelyn Jetelina, professeure adjointe d’épidémiologie au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston, s’envole pour la Californie avec deux jeunes filles, dont les arrière-grands-parents sont ravis de passer Noël avec elles. Tous les adultes sont vaccinés et vaccinés ; les enfants sont trop jeunes pour être éligibles. Jetelina m’a dit qu’elle était de plus en plus préoccupée par les cas graves de percée chez les personnes âgées, mais plutôt que d’annuler le vol à la lumière d’omicron, elle l’a modifié.

« Nous avons changé notre vol pour arriver quelques jours plus tôt, donc si nous étions exposés à l’aéroport, alors il y avait quelques jours entre l’atterrissage et la rencontre avec les arrière-grands-parents. L’ajout de quelques jours entre les deux garantira que si nous étions exposés, les tests d’antigène détecteraient l’infection croissante », a-t-elle déclaré. «Nous allons tester avant de partir pour l’aéroport et tous les deux jours jusqu’à l’événement des vacances. Le matin de l’événement, tout le monde passe un test d’antigène.

Si vous devez prendre l’avion, vous pouvez également envisager de voler tôt et de vous allonger – peut-être dans un Airbnb – pendant trois ou quatre jours avant de passer un test rapide, puis de rejoindre le groupe. Cela pourrait être une option particulièrement intéressante si le groupe comprend des personnes âgées, immunodéprimées ou autrement vulnérables.

Les parents d’enfants qui sont trop jeunes pour être vaccinés peuvent avoir du mal à décider d’un plan qui peut assurer une sécurité raisonnable à la fois pour les enfants et pour ceux avec qui ils entrent en contact. Les experts à qui j’ai parlé ont recommandé de limiter les interactions sociales pour les enfants dans les jours précédant un rassemblement, de les masquer lorsque cela est possible et de les tester.

Au-delà de ça? « Je pense qu’il y a vraiment un calcul risque-bénéfice qui doit être fait – et je pense que ce sera un choix individuel et familial », a déclaré David Dowdy, épidémiologiste à Johns Hopkins. « Assurez-vous que tous ceux qui seront présents à un rassemblement donné se sentent à l’aise avec la présence d’un petit enfant (et donc non vacciné). La seule chose que vous ne voulez pas faire, c’est mettre les autres membres de votre famille mal à l’aise.

Une fois arrivé à destination : effectuer une analyse risques-avantages de différentes rencontres sociales, ainsi que d’autres tests

Tous les épidémiologistes ont convenu qu’il est préférable de garder les rassemblements petits (deux à trois ménages ou moins de 10 personnes est une bonne règle de base). Idéalement, tout le monde devrait être non seulement doublement vacciné mais aussi boosté. Les premières preuves suggèrent qu’omicron réduit considérablement la protection offerte par deux doses, mais un rappel aide à la restaurer.

« Je suis beaucoup, beaucoup plus à l’aise d’amener mes filles avec des personnes boostées que des personnes non vaccinées ou celles qui n’en ont que deux. [shots] », a déclaré Jetelina, dont les filles ont toutes deux moins de 3 ans.

« Si je savais que tout le monde dans ma réunion de vacances était complètement vacciné et boosté, je ne serais pas très inquiet, à moins qu’un membre de mon groupe ne soit plus âgé et ait un problème de santé qui les expose à un risque élevé de maladie plus grave, auquel cas J’aurais quelques inquiétudes pour leur santé », a déclaré Janet Baseman, professeur d’épidémiologie à l’Université de Washington. « Nous attendons toujours des données sur la façon dont les boosters protègent contre les maladies graves avec omicron. »

Baseman a ajouté que maximiser la ventilation dans les espaces intérieurs pour augmenter le flux d’air peut aider; si vous avez accès à un filtre HEPA, c’est le moment idéal pour le faire fonctionner. Alternativement, vous pouvez ouvrir les fenêtres s’il ne fait pas trop froid.

Il est important d’éviter les grands rassemblements, surtout si certaines personnes peuvent ne pas être vaccinées.

« J’avais décidé plus tôt dans l’année que je ne me rassemblerais pas à l’intérieur avec des personnes non vaccinées », a déclaré Smith. « C’est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. »

Dowdy m’a dit que, pas plus tard qu’en novembre, son équipe au travail organisait régulièrement des déjeuners sociaux d’environ 10 personnes et qu’il n’avait jamais hésité à y assister. Mais son évaluation a changé au cours des deux dernières semaines. « Personnellement, je n’irais pas à une fête de vacances en salle avec plus de quelques personnes », a-t-il déclaré.

Notez que si les gens passent un test rapide un jour avant le rassemblement et obtiennent un résultat négatif, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont négatifs lorsqu’ils se présentent à la fête. Le test révèle seulement qu’ils ne sont probablement pas contagieux au moment où ils mettent cet écouvillon dans leur nez ; un jour plus tard, ils peuvent être porteurs d’un niveau infectieux de virus. Lors d’une fête de Noël en Norvège, la grande majorité des invités ont été doublement vaccinés et tout le monde avait signalé un résultat négatif (test PCR ou test rapide) un à trois jours plus tôt ; néanmoins, 80 des 111 invités ont fini par recevoir un diagnostic de Covid-19, probablement avec la variante omicron.

Une démonstration de la vitesse à laquelle vous pouvez devenir positif : Hier matin, hier midi, hier soir, ce matin. Faites des LFT *juste* avant de vous rencontrer. pic.twitter.com/3zM2rDkoa7 – Billy Quilty (@BQuilty) 16 décembre 2021

Alors n’hésitez pas à demander aux gens de tester environ une heure avant de vous présenter à votre porte. Ils peuvent même faire un test rapide dans la voiture juste devant votre maison.

Kate Grabowski, épidémiologiste à Johns Hopkins, a noté qu’il est également bon d’avoir des tests rapides supplémentaires à portée de main au cas où quelqu’un deviendrait symptomatique dans les jours suivant le rassemblement (bien qu’il soit très difficile d’obtenir des tests maintenant dans de nombreux endroits). « Être capable de connaître l’état de votre maladie dès le début de l’apparition des symptômes est très important pour obtenir les meilleurs soins cliniques », a-t-elle déclaré.

Pour certaines personnes, le bonheur, le sens du sens et les avantages pour la santé mentale qui accompagnent le fait de voir la famille l’emporteront sur les risques en cette période des Fêtes.

« J’ai vu mon neveu une fois au cours des trois dernières années à cause de la pandémie. Nous passons littéralement à côté de toute sa petite enfance », m’a dit Grabowski. Ainsi, sa sœur et son beau-frère survoltés s’envoleront avec leur fils de 4 ans pour passer les vacances avec elle, après avoir pris des précautions comme se faire vacciner, se masquer, faire des tests rapides et réduire l’exposition. « Nous avons décidé de prendre ce risque calculé. D’autres peuvent ne pas se sentir à l’aise, et c’est tout à fait normal.

Eleanor Murray, épidémiologiste à l’Université de Boston, fait partie de ceux qui se sentent plus à l’aise de rester bas pour le moment, alors que les cas montent en flèche. Elle m’a dit qu’elle avait décidé de ne pas prendre l’avion pour voir ses proches pendant les vacances. « Mais cela ne veut pas dire que je ne pense pas que d’autres personnes puissent planifier des moyens assez sûrs de se rassembler », a-t-elle déclaré. « Si nous rendons tous nos vacances un peu plus sûres, nos actions pourraient se traduire par quelque chose de grand. »