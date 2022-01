Est-il sûr d’envoyer votre téléphone Android en réparation ?

Meilleure réponse: Si vous êtes en mesure de réinitialiser votre appareil aux paramètres d’usine avant de l’envoyer, ainsi que de retirer ou d’effacer votre carte eSIM, alors oui. Cependant, si le téléphone est trop endommagé pour s’allumer, il existe un risque que quelqu’un accède aux données même si vous l’effacez à distance. Pour cette raison, vous devez prendre des mesures si une réinitialisation matérielle n’est pas possible.

Pourquoi faut-il être prudent

Fin 2020, la conceptrice de jeux Jane McGonigal a affirmé qu’après avoir envoyé son Pixel 5a pour réparation, quelqu’un a piraté son téléphone et a accédé à son « Gmail, Drive, photos, compte de messagerie de sauvegarde, Dropbox » et à d’autres fichiers tout en redirigeant les alertes de sécurité envoyées par courrier électronique. dans son dossier spam. Selon l’interview de McGonigal avec The Verge en décembre 2021, elle a décrit l’effacement à distance de son téléphone, afin qu’il s’efface dès qu’il se connecte à Internet. Pourtant, quelqu’un a quand même réussi à contourner cette sécurité intégrée.

Cette fuite inquiétante de confidentialité a amené de nombreuses personnes à se demander s’il était sûr d’envoyer leur téléphone Android en réparation.

Un porte-parole de Google a annoncé plus tard qu' »après une enquête approfondie, nous pouvons affirmer avec certitude que le problème affectant l’utilisateur n’était pas lié au RMA de l’appareil » ou à l’autorisation de retour de marchandise.

Donc, en théorie, il est toujours sûr d’envoyer votre téléphone au fabricant ou à un fournisseur tiers officiel pour réparation. Pourtant, cet incident a souligné l’importance de réinitialiser un téléphone Android en usine avant de le remettre à un fournisseur de réparation lorsque cela est possible.

Un mauvais acteur peut facilement utiliser une cage de Faraday pour bloquer l’accès Internet ou cellulaire, afin qu’il ait le temps de contourner votre mot de passe et d’accéder à vos fichiers avant qu’un effacement à distance ne prenne effet. À partir de là, comme ils ont votre téléphone et votre boîte de réception, ils peuvent généralement contourner la plupart des blocs 2FA et obtenir un accès complet. La plupart des réparateurs ne feraient pas une telle chose. Néanmoins, vous ne devriez pas prendre le risque.

Comment préparer votre téléphone Android cassé ou endommagé pour la réparation

En supposant que les dommages ne soient pas catastrophiques et que vous puissiez toujours accéder à votre téléphone, les étapes pour préparer votre téléphone à la réparation sont simples.

Tout d’abord, sauvegardez votre téléphone Android. Synchronisez vos photos, sauvegardez vos fichiers sur Drive ou Dropbox, puis sauvegardez vos contacts, textes, applications, paramètres et tout ce que vous devez enregistrer.

Avez-vous une eSIM ? Une réinitialisation d’usine peut ou non le supprimer, et vous ne voulez pas qu’un mauvais acteur y accède. Vous voudrez supprimer votre profil eSIM, soit manuellement, soit pendant le processus de réinitialisation.

Vous devez maintenant réinitialiser votre téléphone Android aux paramètres d’usine. Si vous avez un accès complet à votre téléphone, cela ne devrait prendre qu’une minute de navigation dans vos paramètres pour trouver le bon menu. Ce guide comporte différentes étapes en fonction du skin Android utilisé par votre téléphone.

Enfin, retirez votre carte SIM avant de l’envoyer par la poste. C’est facile à oublier, mais quelqu’un pourrait hypothétiquement causer toutes sortes de méfaits en le mettant dans un autre téléphone et en l’utilisant pour contourner les contrôles SMS à deux facteurs, même si le téléphone est effacé. D’autres comptes en ligne pourraient encore être vulnérables.

Vous pouvez désormais envoyer votre téléphone Android en réparation en toute sécurité. Si vous avez suivi toutes les étapes, il ne devrait y avoir aucune donnée à voler. À partir d’Android 7, le système d’exploitation a commencé à utiliser un cryptage basé sur des fichiers qui est extrêmement difficile à déchiffrer. Une réinitialisation d’usine devrait rendre la récupération des données pratiquement impossible, même avec une application de restauration.

Une autre note rapide : une fois votre téléphone rendu, assurez-vous de le réinitialiser aux paramètres d’usine avant de commencer votre processus de configuration. Cependant, peu probable, un réparateur aurait pu placer un logiciel malveillant sur l’appareil avant de vous le renvoyer, ce qu’une réinitialisation supprimerait.

Que faire si votre téléphone Android est trop endommagé pour le réinitialiser

Si votre écran tactile est trop cassé pour naviguer dans les menus, ou si votre téléphone ne s’allume pas du tout, il est beaucoup plus difficile de protéger votre téléphone des mauvais acteurs. Mais vous pourriez avoir plus d’options que vous ne le pensez.

Imaginons que votre téléphone s’allume, mais que vous ne puissiez pas utiliser l’écran tactile. Si vous achetez un concentrateur USB-C, puis connectez un clavier et une souris à votre téléphone via le concentrateur, vous devriez pouvoir accéder à tous les paramètres de votre téléphone et suivre le processus de sauvegarde et de réinitialisation d’usine ci-dessus.

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder au système d’exploitation de votre téléphone, vous pouvez essayer de le réinitialiser aux paramètres d’usine via le mode de récupération. Tout d’abord, éteignez votre téléphone. Si vous ne pouvez pas, pour une raison quelconque, laissez-le à court de batterie, puis branchez-le pour qu’il soit alimenté mais éteint. Ensuite, vous devrez utiliser la combinaison de boutons spécifique pour entrer en mode de récupération : appuyez sur Boutons d’alimentation et de réduction du volume sur Pixels ou Android stock, ou Boutons d’alimentation et d’augmentation du volume sur un téléphone Samsung. Vous devriez alors pouvoir naviguer vers un Effacer les données / réinitialisation d’usine à l’aide des boutons de volume, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour le faire.

La solution ci-dessus supprimera vos données et déclenchera la protection contre les réinitialisations d’usine. Il s’agit d’une mesure antivol qui empêche les personnes d’essuyer et de vendre des téléphones volés sans avoir accès au compte Google associé. Cela signifie que même un réparateur légitime aurait besoin du mot de passe de votre compte Google pour ouvrir et vérifier le téléphone. C’est bien si les dommages sont entièrement physiques, mais cela limite leur capacité à vérifier si le téléphone fonctionne correctement après la réparation.

Si le téléphone ne s’allume tout simplement pas, quoi qu’il arrive, vous ne pouvez pas garantir à 100 % qu’un réparateur malveillant n’aura pas le moyen d’accéder à vos données. Dans ce cas, vous devez commencer par effacer votre téléphone à distance. Accédez à https://www.google.com/android/find, sélectionnez le téléphone cassé et choisissez Effacer l’appareil. Cela garantira que le téléphone est effacé dès qu’il se connecte à Internet.

Malheureusement, comme nous l’avons vu avec le cas de McGonigal, cela ne fonctionne pas toujours. Avant que votre téléphone ne tombe en panne, vous auriez, espérons-le, créé un mot de passe fort qui ne se brise pas facilement en quelques tentatives. Mais une fois qu’ils auront dépassé cela, ils auront accès à tous les gestionnaires de mots de passe Android sur votre téléphone, ainsi qu’à votre boîte de réception pour les e-mails 2FA et toutes les photos ou fichiers privés.

À ce stade, cela devient simplement une question de confiance. Si vous envoyez officiellement votre téléphone à Google, Samsung ou un autre OEM pour réparation, il est peu probable qu’ils essaient d’accéder à vos fichiers en raison de la mauvaise publicité potentielle. Donc, un effacement à distance fonctionnerait.

Sinon, vous pouvez essayer de prendre rendez-vous avec un centre de réparation réputé et demander à l’associé de le réparer à la vue, afin qu’il n’ait pas la chance d’essayer quoi que ce soit de subreptice sous vos yeux. Pourtant, ils peuvent dire que la politique est de le réparer à l’arrière, ce qui ne résout pas le problème pour les personnes qui veulent ou doivent l’envoyer pour réparation à la place.

Dans l’ensemble, si vous choisissez entre réparer un téléphone trop endommagé pour être essuyé ou simplement acheter un nouveau téléphone Android à la place, vous devez décider si cela vaut le risque de l’envoyer ou non. Malheureusement, 99% du temps, personne n’aura les outils ou l’envie d’empêcher un effacement à distance. Vous ne pouvez pas garantir que cela n’arrivera pas.

Essuyez votre téléphone à écran cassé

