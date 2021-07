Est-il temps d’acheter? Invezz

Le sérum SRM/USD a avancé de 2,4 $ au-dessus de 3,8 $ depuis le 21 juillet, et le prix actuel est d’environ 3,5 $.

Analyse fondamentale : 90 % des tokens restants seront débloqués dans les six prochaines années

Serum est un échange décentralisé (DEX) et un écosystème qui apporte une vitesse sans précédent et de faibles coûts de transaction à DeFi tout en restant totalement transparent et digne de confiance. Serum est basé sur Solana et dispose de carnets d’ordres limités complets, tandis que le jeton gouvernemental de cet échange décentralisé est SRM.

Le jeton SRM augmente la valeur pour les détenteurs grâce aux frais de protocole qui vont aux épuisements réguliers des jetons, et il est important de dire que « l’accord de verrouillage » continue de jouer un rôle important dans l’orientation stratégique et la capture de valeur de SRM. . L’accord de verrouillage est un accord entre une équipe Serum et des investisseurs qui ont accepté de promouvoir les verrous et de réduire la vente de jetons SRM d’équipe au-delà du cadre du simple calendrier de 7 ans.

Pour l’instant, seulement 10 % de tous les SRM ont été déverrouillés, et au cours des six prochaines années, 90 % des jetons restants seront déverrouillés linéairement dans des proportions égales. L’équipe Serum estime qu’un très faible pourcentage de ces jetons entrerait dans l’offre en circulation, que la fondation gère de près.

Ainsi, même si 90 % des jetons restants seront déverrouillés au cours des six prochaines années à compter du 11 août 2021 à 00h00 UTC, l’offre en circulation ne changera pas nécessairement de manière significative. L’offre initiale en circulation était de 175 millions de jetons, principalement pour fournir des liquidités, et le jeton SRM a généré plus de 5 milliards de dollars de volume de transactions depuis sa création en septembre 2020.

L’infrastructure en chaîne de Serum n’est pas seulement conçue pour les applications financières, mais aussi pour les industries en croissance telles que les jeux. Il y a eu un certain nombre de jeux qui se connectent à Serum, et avec l’aide de leurs différents partenaires et de leur technologie de pointe, il ne faudra pas longtemps pour que Serum devienne la norme pour DeFi.

« Notre vision finale pour Serum n’a pas changé : nous voulons préparer DeFi à l’adoption par le grand public en construisant l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge des industries de plusieurs milliards de dollars avec des milliards d’utilisateurs. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais pour des raisons que vous connaissez probablement bien : Serum reste le principal concurrent de l’écosystème le plus susceptible d’y parvenir », a rapporté l’équipe Serum.

Serum est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter aux niveaux que nous avons vus en mai 2021, mais cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

Analyse technique : 3 $ représentent un niveau de support élevé

Le niveau de support fort est à 3 $; 5 $ et 6 $ représentent des niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 3$, ce serait un signal de “vente” fort, et nous avons le chemin à parcourir jusqu’à 2,5$ ou même en dessous.

En revanche, si le prix dépasse 5$, le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 6$.

résumé

Serum est un échange décentralisé (DEX) et un écosystème basé sur Solana et selon les estimations, il ne faudra pas longtemps avant que Serum devienne la norme pour DeFi. SRM est chargé de définir certains paramètres importants, tels que la réduction des frais sur l’échange de sérum, et il vous permet de gagner des récompenses en fonction des performances de votre nœud.

