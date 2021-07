Est-il temps d’acheter l’automne? Invezz

Le prix du NEXO (NEXO/USD) recule après avoir chuté de plus de 11% le mardi précédent. NEXO a augmenté à 1,6315 $, ce qui était supérieur au plus bas quotidien de 1,5653 $. Il est également environ 45% en dessous de son plus haut historique, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 908 millions de dollars. C’est la 79e plus grande monnaie numérique au monde.

Retraits Nexus

Nexo est une société de technologie financière de premier plan qui fournit de multiples services à des clients du monde entier. La société compte plus de 1,5 million de clients dans le monde et est présente dans plus de 200 pays. L’entreprise propose une plate-forme qui permet aux gens d’emprunter de l’argent et de gagner des intérêts. Ils empruntent en utilisant leurs devises numériques comme garantie. Il a plus de 375 millions de dollars d’assurance pour l’ensemble de ses dépôts.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le token NEXO, quant à lui, est le token natif de la plateforme de l’entreprise. Le jeton offre aux participants divers avantages, tels que des intérêts. L’intérêt moyen qu’ils gagnent est d’environ 12% par an, ce qui est un excellent rendement pour la plupart des gens. L’achat du jeton offre également aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires telles que des rendements plus élevés sur les monnaies fiduciaires et cryptographiques, des retraits gratuits de cryptomonnaies et des taux de prêt préférentiels.

Le prix NEXO s’est redressé après avoir chuté à 1,2265 $ la semaine dernière. Ce rallye était en ligne avec la solide performance globale des autres monnaies numériques. Le principal catalyseur a été la conférence B-Word où Elon Musk a parlé de son intérêt pour les crypto-monnaies. Il a également déclaré que SpaceX avait acquis du Bitcoin.

La tendance s’est accélérée au cours du week-end lorsque les utilisateurs ont découvert qu’Amazon faisait de la publicité pour un prospect crypto. Cela a conduit les gens à spéculer que l’entreprise envisageait d’investir dans des devises numériques comme Bitcoin. Dans le passé, les altcoins comme NEXO avaient tendance à suivre les performances de BTC.

Prévision de prix NEXO

Tableau des prix NEXO

Le graphique horaire montre que le prix NEXO a baissé de plus de 7% par rapport à son plus haut niveau cette semaine. Ce faisant, la devise est revenue dans le canal ascendant. Il a également légèrement dépassé les moyennes mobiles (MA) de 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est à nouveau passé au-dessus de 50.

Le prix s’est également déplacé au-dessus du nuage Ichimoku. Par conséquent, il est possible que la pièce maintienne une dynamique haussière alors que les investisseurs ciblent la prochaine résistance clé à 1,75 $. D’un autre côté, un mouvement en dessous de 1,5645 $ invalidera cette action de prix.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent