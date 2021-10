Est-il temps de désagréger votre portefeuille, les marchés entrant dans une phase volatile ?

En résumé, les actions indiennes envisagent une longue phase d’un cycle de forte croissance des bénéfices et un redressement des dépenses d’investissement au cours des 3 à 5 prochaines années. (Photo : REUTERS)

Par Kashyap Javeri

Les marchés boursiers indiens, comme la plupart des marchés boursiers mondiaux, ont connu un refinancement au cours des dix-huit derniers mois. Depuis les creux de mars 2020, les indices à grande capitalisation ont gagné près de 100 à 110 % et les indices à petite et moyenne capitalisation ont gagné de 150 à 200 %. Mais cela a plus à voir avec la base basse et le krach de mars 2020 et, par conséquent, les rendements annuels composés à long terme au cours des 5 et 10 dernières années pour les grandes capitalisations et les moyennes et petites capitalisations sont toujours de l’ordre de 15 à 18 %. . En fait, si l’on regarde l’indice BSE Midcap Select, qui est un indice Midcap beaucoup plus étroit et de qualité, il a donné des rendements annuels composés de seulement 12,4 % au cours des cinq dernières années.

Nous pensons donc que l’accélération des marchés ces derniers temps revient plutôt à rattraper la moyenne et à couvrir la sous-performance des années précédentes.

Cependant, la récente montée en puissance des indices plus larges a entraîné une forte revalorisation des valorisations, le PER de l’indice BSE 30 atteignant 31,5x, ce qui pourrait être le plus élevé des 15 dernières années. Cependant, ces valorisations doivent être envisagées dans le contexte de deux évolutions : (a) les marchés actions continuent d’offrir de meilleurs rendements que des actifs comparables.

BSE Sensex a un rendement des bénéfices à terme à 1 an de 4,9% (dividendes inclus), contre un rendement G-Sec à 1 an de 4,1%, (2) même si les indices de moyenne/petite capitalisation ont augmenté de façon assez spectaculaire, la prime de valorisation de l’ESB Select Small and Mid-cap sur l’ESB Sensex est encore loin de son apogée.

Après avoir parlé des valorisations, intéressons-nous à ce qui peut arriver aux bénéfices. Nous pensons que l’économie indienne entre maintenant dans un cycle de forte croissance des bénéfices de plusieurs années. Notre point de vue sur une croissance économique solide et conséquente des bénéfices est étayé par quelques développements (1) l’inflation a fait un retour après de nombreuses années. Bien qu’une trop grande partie soit dangereuse, trop peu au cours de l’exercice 14-20 a également dissuadé le secteur manufacturier (2) les dépenses publiques rebondissent clairement avec vengeance. Nous n’aimons pas seulement la croissance des dépenses gouvernementales, ce que nous aimons également, c’est sa qualité, car les dépenses supplémentaires vont vers les dépenses d’investissement. (3) L’épargne des particuliers et des entreprises est en hausse, ce qui se traduit respectivement par une forte croissance des dépôts/SIP et un désendettement des bilans des entreprises. Tous ces facteurs rappellent les années de forte croissance 2003-10 et créent un sentiment de déjà-vu.

Nous pensons également qu’un retournement du cycle d’investissement des entreprises est imminent. Le revirement semble beaucoup plus proche aujourd’hui que jamais au cours des 7 à 8 dernières années. Certaines des raisons d’un tel point de vue sont évidentes d’après ce qui précède, à savoir l’inflation qui augmente l’utilisation des capacités et le désendettement des bilans. Mais plus important encore, il existe de nombreuses raisons plus fondamentales pour les entreprises de prendre des décisions d’investissement aujourd’hui, à savoir (1) le rendement en espèces du capital utilisé aujourd’hui pour les entreprises manufacturières dans l’indice NSE500 s’élevait à 21% + pour l’exercice 21, à comparer avec le dépôt fixe taux de 500-600 pb. Il est plus logique pour les entreprises d’investir dans de nouvelles capacités que d’investir des flux de trésorerie dans des dépôts bancaires (2) ). Aujourd’hui, avec l’afflux de liquidités et la forte capitalisation de la banque PSU, le financement devrait être le moindre des problèmes. Par conséquent, nous nous attendons à un fort rebond du cycle d’investissement d’ici l’EX23.

Cependant, il faut être conscient des risques qui se cachent également au coin de la rue. L’inflation a été un gros problème dans CY21 et même si elle s’est un peu atténuée, elle continue de rester élevée. Nous pensons que le problème est en partie de nature transitoire et on peut clairement voir certains des prix des métaux non ferreux et ferreux se refroidir, mais le pétrole brut continue de jouer les trouble-fêtes. Toute inflation soutenue signifierait que les banques centrales du monde entier pourraient augmenter leurs taux, ce qui serait un casse-tête pour les actions. On ne peut pas non plus écarter les risques géopolitiques, surtout dans notre voisinage, même s’il est presque impossible de prédire la même chose. Troisièmement, nous avons également de nombreuses élections d’État et une élection générale à venir dans les 36 prochains mois. La stabilité du gouvernement sera tout aussi importante.

En résumé, les actions indiennes envisagent une longue phase d’un cycle de forte croissance des bénéfices et un redressement des dépenses d’investissement au cours des 3 à 5 prochaines années. Avec les risques soulignés ci-dessus, bien sûr, les marchés resteront volatils dans des phases intermittentes. Mais cela ne devrait pas décourager quiconque envisage la création de richesses à long terme qui ne peuvent être générées que par la capitalisation. Les corrections font toujours partie de tout cycle haussier et les investisseurs doivent les utiliser à leur avantage dans de telles périodes.

(Kashyap Javeri est gestionnaire de fonds chez Emkay Investment Managers. Les opinions et conseils d’investissement exprimés par l’expert des marchés boursiers indiens sont les siens et à titre informatif uniquement. Tout conseil partagé par l’expert doit être vérifié avec le conseiller financier indépendant avant de prendre toute décision d’investissement.)

