Est-il temps de paniquer à propos des Ravens, des Packers et des Bills ?

Nora et Mal plongent dans les Ravens de Baltimore et discutent de leur affrontement important contre les Chiefs de Kansas City. Ils évaluent leur niveau de panique à propos des Ravens et de quatre autres équipes qui ont connu des difficultés lors de la semaine 1 (2h25). Ils concluent en répondant à quelques questions des auditeurs (1:10:00).

Hôtes : Nora Princiotti et Mallory Rubin

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

