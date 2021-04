Est-il temps de réduire l’exposition aux actions volatiles et de passer à la défensive?

Suite aux annonces du gouverneur de la RBI Shaktikanta Das du GSAP, les rendements des obligations à 10 ans ont chuté d’environ 4 pb à 6,08%, la roupie a chuté de près de 1,5% – sa plus forte baisse en une journée depuis août 2019. Image: .

Par Kaushlendra Singh Sengar

La sélection des actions sur les marchés boursiers a toujours été une question controversée en raison de leur écart-type distinct associé. Les actions sont généralement classées en fonction de leur volatilité, car la sélection d’actions hautement volatiles expose les investisseurs à plus de risques tandis que les actions moins volatiles contrôlent le facteur de risque. Alors que la sélection des actions à volatilité élevée ou faible dépend du type d’investisseurs, les investisseurs agressifs collectent des actions avec un écart-type plus élevé afin de faire fortune dans un court laps de temps, mais les investisseurs à long terme suivent le style Buffet de création de richesse. Il existe une troisième race d’investisseurs avancés qui suit le concept de diversification tout en sélectionnant des actions pour avoir un avantage sur les rendements normaux des marchés boursiers et éviter le risque systématique.

On peut trouver facilement tous ces types d’investisseurs sur les marchés boursiers. Cependant, un effondrement des marchés boursiers similaire à la récente chute en raison de la pandémie de Covid-19 a donné naissance à des investisseurs qui investissent dans des actions très volatiles lorsque les marchés boursiers sont renversés par les baissiers pour atteindre un maximum de gains et montrer leurs cartes lorsque l’indice obtient. retour dans la zone de surachat. Bien qu’il ait été observé que le moment de la liquidation des actions volatiles lorsque les marchés commencent à monter et atteignent des niveaux de restauration est difficile à évaluer. Le plus souvent, les investisseurs ne parviennent pas à encaisser les bénéfices générés en investissant dans la peur, car les actions à forte volatilité reçoivent une réponse terne lorsque les marchés remontent et que les actions défensives deviennent les favorites.

accélération des marchés indiens depuis mars

Depuis les sommets pluriannuels de 12 430 niveaux jusqu’aux bas profonds proches du soutien psychologique de 7 500, le sang a été abondamment répandu sur les bourses indiennes, car «vente intensifiée» était le mot qui bourdonnait à cette époque. Les investisseurs étaient effrayés et les actions de qualité avaient chuté pour faire baisser les prix. L’indice a commencé à augmenter alors que les investisseurs ont trouvé que 7500 niveaux étaient confortables pour miser sur la valeur et laisser leurs investissements fonctionner pendant un certain temps. Le secteur informatique et pharmaceutique est devenu le chef de file, les actions agricoles ont été mises en lumière et le secteur chimique était la crème de la crème sur le marché. Reliance a noué de nombreux liens avec des institutions étrangères ayant pour vision de réaliser une transformation numérique à 360 degrés de l’Inde, ce qui a poussé les cours de l’action Reliance au-dessus de Rs. 2 000. De nombreuses actions ont plus que doublé et les investisseurs avec un état d’esprit «Buying the Fear» sont toujours assis sur une accumulation de paris de valeur malgré le bundle de 50 actions a touché 15 500 actions.

Il est temps de se tourner vers la défensive

Il est indéniable que les investisseurs recherchent toujours une opportunité de comptabiliser des bénéfices sur les marchés boursiers lorsque l’indice atteint une position de surachat ou une résistance psychologique et qu’un baiser de 15 000 niveaux remplit toutes les conditions. L’indice a atteint beaucoup plus haut que les niveaux pré-Covid à mesure que la vaccination contre la pandémie en cours a été développée. De plus, les valorisations des actions majoritaires sont devenues chères, qui s’éclairent pour éclairer les positions longues et réintégrer à des prix plus bas. Il est grand temps que les investisseurs se tournent vers les actions défensives afin d’éviter le risque systématique, car les actions volatiles pourraient freiner leurs rendements.

Quel que soit le type d’investisseur que vous êtes, la classe de salaire à laquelle vous appartenez, le type de portefeuille que vous souhaitez constituer, l’incorporation d’une action FMCG dans votre portefeuille est très respectée. Non seulement les marchés en hausse sont une opportunité où les investisseurs ajoutent une action FMCG pour gagner rapidement de l’argent, mais les actions FMCG agissent également comme défensives lorsque les marchés traversent des périodes de turbulence. L’élément principal qui a incité les investisseurs à «se fâcher» sur les actions de grande consommation est leur cycle de conversion rapide des liquidités, qui en a fait des sociétés riches en liquidités et des actions à haut rendement en dividendes. Les principales actions de produits de grande consommation bénéficient d’un statut sans dette ou d’un faible ratio d’endettement, ce qui limite leur coût des capitaux propres en raison des obligations à faible risque et d’intérêt. Il existe des barrières à l’entrée suffisantes pour les nouveaux entrants, car les anciens acteurs du FMCG ont dépensé des fonds considérables en activités promotionnelles pour la reconnaissance de la marque et le développement de la gamme de produits. Il est inévitable d’éviter une action FMCG tout en concevant un portefeuille optimal car ils jouent un rôle défensif lorsque le risque systématique se déclenche et que l’écart type augmente.

(Kaushlendra Singh Sengar est le fondateur et PDG d’INVEST19. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

