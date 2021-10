Est-il temps pour un tout nouveau design de site Web pour votre entreprise ?

Photo de Negative Space sur Pexels.com

Parfois, vous êtes tellement absorbé par votre travail ; vous ne remarquez pas comment les tendances du design changent. Et tout à coup, il s’avère que votre site Web actuel est déjà obsolète, car vos concurrents ont commencé à utiliser des éléments plus interactifs, des fonctionnalités augmentées et des graphiques 3D. La question est donc : comment savoir s’il est temps de repenser votre site Web ou non ? Quand exactement devriez-vous commencer à embaucher des développeurs ?

Ne t’inquiète pas; nous vous avons couvert. Dans cet article, nous verrons comment déterminer si vous avez besoin d’un nouveau site Web ou non et quels sont certains des signes que votre site actuel est en train de se démoder ?

Voyons donc :

1) Il n’a pas l’air ou ne se sent pas moderne

À moins qu’il ne s’agisse d’une décision créative bien pensée de donner à votre site Web l’impression qu’il est bloqué dans les années 2000, vous devrez probablement le mettre à jour si votre site Web n’a pas l’air ou ne semble pas moderne. Maintenant, la définition de moderne, bien sûr, est relative. Nous ne voulons pas dire que vous devez le remplir avec tous les types d’éléments de fantaisie pour rester à jour. Tout ce que vous avez à faire est de supprimer les anciens.

Si vous avez déjà essayé de trouver un cours dans les universités d’État des pays européens, vous savez probablement à quoi ressemble un ancien site Web. La plupart des étudiants étrangers se découragent simplement et postulent dans un collège privé uniquement parce qu’ils ont du mal à trouver le formulaire de candidature.

Vous ne voulez pas la même expérience pour les visiteurs de votre site Web, n’est-ce pas ? Néanmoins, si vous ne pouvez pas comprendre si votre site Web semble obsolète ou non, demandez à un adolescent de l’évaluer. Ce sont eux qui peuvent le dire à coup sûr!

2) Le design est amateur

On sait comment ça se passe. Vous n’avez pas beaucoup de ressources financières ou de temps à consacrer à la conception de votre site Web, vous demandez donc à votre voisin, qui se considère comme un gourou de l’UI/UX, de faire la conception à la place.

Au final, votre site Web a un look assez amateur et cela influence négativement votre marque. Si vous ne dépensiez pas suffisamment de ressources pour créer un bon site Web, vous ne dépenseriez probablement pas beaucoup non plus pour les autres aspects de votre entreprise.

Faites-nous confiance, quelle que soit la qualité du produit réel, si votre site Web ne semble pas professionnel, vous perdrez vos clients potentiels car ils penseront inconsciemment que votre marque n’est pas professionnelle non plus.

Donc, si vous savez que votre design est plutôt amateur, croyez-nous, vos visiteurs le comprendront aussi. Avant qu’il ne soit trop tard, pensez à trouver un bon expert UI/UX et demandez-lui de renommer l’ensemble du site Web afin que vous n’ayez pas peur de le montrer à vos amis designers.

Et oui, dites probablement à votre voisin que vous ne continuerez pas à travailler avec lui.

3) Votre site Web est difficile à naviguer

Maintenant, supposons que vous ayez conçu un site Web assez professionnel et moderne qui étonne les visiteurs avec ses visuels époustouflants. Pouvez-vous considérer la tâche terminée?

Pas vraiment. Il y a un autre aspect qui est aussi important que l’aspect visuel de votre page : l’expérience globale. En d’autres termes, vous devez vous assurer que votre site Web est assez intuitif et qu’il permet à vos utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin rapidement et facilement.

Rappelez-vous comment je me suis plaint des anciens sites Web universitaires qui rendent difficile la recherche du formulaire de candidature? Même s’ils étaient conçus pour suivre les dernières tendances, si trouver le formulaire de candidature était toujours problématique, la plupart des utilisateurs partiraient.

Ainsi, un autre aspect important que vous devez vérifier est de savoir si votre page permet aux utilisateurs de remplir une fonction ou de trouver une section spécifique sans effort. Sinon, personne ne se souciera plus de l’apparence.

4) C’est trop lent

Enfin, une autre raison pour laquelle vous pourriez envisager de créer un nouveau site Web est sa vitesse. Si votre page prend trop de temps à charger, vous tomberez rapidement hors de la concurrence. Si vous essayez des pratiques d’optimisation de la vitesse et que vous découvrez finalement que, ou pour une raison quelconque, il est impossible de l’accélérer, cela signifie que vous en avez besoin d’un nouveau.

C’était tout pour aujourd’hui ! Tout ce qu’il vous reste à dire, c’est bonne chance : nous sommes sûrs que votre nouveau site Web fera sensation !