Est-il très coûteux de cuisiner avec une friteuse sans huile? | Vie

Les friteuses à air chaud gagnent en popularité à plein régime. Ces appareils semblent très utiles pour une alimentation un peu plus saine, mais est-ce vraiment une économie financière?

Si vous envisagez d’acheter une friteuse à air chaud, vous devez prendre en compte plusieurs détails avant de prendre la décision finale. Ce sont des produits qui ont reçu de très bonnes critiques pour permettre la préparation de repas avec plus de saveur et sans autant de matières grasses comme les friteuses traditionnelles. Cependant, une nouvelle question se pose.

Combien d’énergie ces appareils consomment-ils? En plus d’améliorer l’alimentation avec des aliments moins gras mais tout aussi savoureux, les friteuses doivent également montrer qu’elles ne poseront pas de problème pour l’économie familiale.

Vous pouvez économiser sur des litres d’huile de supermarché, mais vous branchez un nouvel appareil électrique haute tension dans votre maison. Avant d’acheter une friteuse à air chaud, il est important de faire une série de calculs pour s’assurer que l’achat sera positif à long terme.

Nous allons faire un exercice mathématique simple pour avoir une idée de ce que cet achat peut signifier pour le compte bancaire. Parmi les différents modèles de friteuses sans huile que nous proposons dans cet autre article, nous avons choisi le modèle Friteuse sans huile Monzana. Vous pouvez créer ces mêmes comptes avec n’importe quel autre modèle qui vous intéresse.

La Friteuse Monzana coûte 109,95 euros sur Amazon et a une puissance de 1850 W pour 6,5 litres capacité. Cette puissance doit être multipliée par le temps de cuisson, disons que c’est environ 30 minutes pour une bonne quantité de frites. On aurait une dépense de 55 500 W pour une source de pommes de terre, divisée par 1 000 soit 55,5 kWh.

Les kilowatts par heure en Espagne coûtent actuellement 0,14 euro / kWh en moyenne, donc une demi-heure signifierait pour la facture 7,77 euros. Si nous la comparons à la puissance de notre four, qui varie entre 3000 et 6000 W, l’un des appareils les plus consommateurs de tous les foyers, nous pouvons voir si la consommation d’énergie est si élevée ou non.

Pour comprendre cette comparaison, il est important de comprendre le fonctionnement de chaque appareil. Les friteuses à air chaud doivent être connectées en permanence au courant pour maintenir une circulation de chaleur constante et cuire les aliments. Le four, quant à lui, atteint la température désirée et la maintient grâce à un thermostat.

Les deux sont des produits qui consomment beaucoup d’énergie, mais les friteuses se sont avérées plus rapides à cuire que les fours traditionnels ainsi le temps d’utilisation est réduit et moins d’énergie est consommée. Vous pouvez également comparer ce coût d’électricité avec celui de une friteuse à huile à laquelle il faut ajouter le coût d’achat des litres et des litres d’huile pour chaque recette.