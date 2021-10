Est-il trop tard pour acheter l’Atom mardi ?

Atom (ATOM / USD) était en hausse de plus de 10% mardi et a grimpé en flèche après un mois de consolidation, Atom semble très solide pour les prochaines semaines et pourrait également atteindre un nouveau record historique bientôt. Cependant, est-il trop tard pour entrer mardi après le pic de 10 % ?

Graphiques d’octobre

Atom a formé un triangle descendant en octobre et a été rejeté de la ligne de tendance à plusieurs reprises ces dernières semaines, mais il a finalement fait une forte percée mardi. La cassure de mardi a également été indiquée par la divergence haussière du RSI formée plus tôt cette semaine. Les investisseurs doivent rester prudents car les volumes ne sont pas extrêmement élevés et viennent tout juste de commencer à augmenter, mais ils devraient augmenter mercredi avec la poursuite du rallye. Pour les investisseurs qui ne sont pas prêts à prendre un gros risque, le premier objectif peut être fixé à 40 $, un objectif d’un nouveau record historique peut également être fixé par les investisseurs qui sont prêts à prendre une augmentation plus importante. Si Atom peut continuer sur la même lancée qu’il a montré mardi, un nouveau record historique pourrait être atteint très bientôt. Une limite de perte peut être fixée à 32 $.

Est-il trop tard pour entrer mardi ?

Après un fort rallye mardi, le RSI était dans la zone de surachat et a également formé une divergence baissière, indiquant un petit recul avant une poursuite du rallye. Atom a également montré des volumes de vente élevés après le rallye, montrant que la pression de vente augmente lentement et qu’un petit recul sera bientôt observé. Une entrée longue peut être prise à 37 $, ce qui est une zone de demande et devrait également être le point à partir duquel Atom pourrait reprendre son rallye.

conclusion

Après une forte cassure mardi, on peut s’attendre à un mouvement important et les investisseurs peuvent prendre des entrées longues une fois qu’un petit recul est observé avec des objectifs supérieurs au plus haut historique.

