Est-il trop tard pour acheter Solana le 22 octobre ? Invezz

Solana SOL / USD est lentement devenue l’une des plateformes de blockchain publiques les plus populaires.

Il s’agit d’un projet open source et décentralisé avec un consensus obtenu grâce au Proof-of-Stake (PoS).

Intérêt accru pour la blockchain de Solana comme catalyseur de croissance

Le 21 octobre, le jeu MonkeyBall basé sur Solana a levé 3 millions de dollars lors du plus gros tour de table.

Du 18 au 22 octobre, Solana a organisé le Solana Hackathon connu sous le nom d’IGNITION.

Ce hackathon comptait plus de 5 120 000 $ de prix et plus de 5 875 participants.

Ce qui est cool, c’est qu’il y a plus de 500 projets dessus, ce qui en fait l’un des plus gros qu’ils aient jamais fait.

En tout cas, cela a suscité un intérêt au sein de la blockchain Solana.

De plus, le 20 octobre, Solana a annoncé que l’UST viendrait à Solana DeFi via Wormhole, le protocole d’interopérabilité inter-chaînes qui connecte les réseaux de blockchain de grande valeur.

Le même jour, OKEx a annoncé le service de dépôt et de retrait pour l’USDT et l’USDC via le réseau Solana.

C’est une autre indication de la croissance du réseau Solana et du potentiel de croissance du jeton SOL.

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 22 octobre, Solana (SOL) valait 202,12 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

La valeur la plus élevée de tous les temps de Solana était le 9 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 213,47 $.

Cela nous donne une indication que le jeton SOL est vraiment proche de sa valeur la plus élevée de tous les temps, ou en d’autres termes, il n’y a qu’une différence de valeur de 11,35 $ ou 5%.

Le 22 septembre, la valeur du jeton est tombée à 122,54 $, ce qui en fait son point de valeur le plus bas du mois.

Du 9 septembre au 22 septembre, le jeton SOL a perdu en valeur 90$ soit 42%.

Cependant, du 22 septembre au 22 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 79,58 $ ou 64%.

Dans cet esprit, le jeton SOL a le potentiel d’atteindre 210 $ d’ici la fin octobre, et il n’est pas trop tard pour l’acheter.

