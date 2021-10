Est-il trop tard pour acheter Telcoin jeudi ?

Telcoin (TEL / USD) est en hausse de près de 30% depuis mercredi. Vous avez enfin donné une percée tant attendue, alors est-il temps d’acheter Telcoin ? Regardons les graphiques pour avoir une meilleure idée.

Telcoin avait formé un triangle symétrique et s’était consolidé à l’intérieur du triangle pendant plus de cinq mois. Jeudi, Telcoin a franchi la ligne de tendance et a augmenté de plus de 20% pour la journée. Il a également livré d’importants volumes jeudi, suggérant qu’il s’agit d’une très forte cassure. Il existe une zone d’approvisionnement à 0,0248 $ et cela pourrait être un point de retournement pour Telcoin et pourrait tester la ligne de tendance vendredi. Une entrée longue peut être prise une fois qu’un nouveau test est observé, car elle empêchera les investisseurs de se faire prendre dans une fausse cassure. Le premier objectif peut être fixé à 0,033 $, suivi de 0,0397 $, puis enfin d’un nouveau plus haut historique.

Regardons de plus près le graphique hebdomadaire :

Telcoin a formé un schéma de tête et d’épaules jeudi et devrait tester la ligne de tendance en prenant maintenant le rejet de la zone d’approvisionnement de 0,0249 $. Jeudi, Telcoin a également formé une divergence baissière suggérant un renversement. Une entrée longue peut être prise lorsque Telcoin teste à nouveau la ligne de tendance à 0,0205 $.

conclusion

Telcoin a connu une très forte percée et il semble très prometteur et devrait atteindre de nouveaux sommets très bientôt. Cependant, les investisseurs doivent attendre un nouveau test de la ligne de tendance pour éviter d’être pris dans une fausse cassure. Un nouveau test avec des signes de retournement sera mené très prochainement jeudi.

The post Est-il trop tard pour acheter du Telcoin jeudi ? est apparu en premier sur Invezz.