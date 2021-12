Est-il trop tard pour commencer à investir dans le Shiba Inu ? | La technologie

Les experts mettent sur la table une série de facteurs pour ou contre pour que vous continuiez, ou non, à investir dans cette monnaie virtuelle.

Il existe une multitude de crypto-monnaies dans lesquelles nous pouvons investir sur le marché, toujours avec des montants économiques que nous sommes prêts à perdre, et nous sommes confrontés à un marché volatil où la patience est essentielle, mais est-il prudent d’investir dans le Shiba Inu ?

Shiba Inu est l’une des monnaies virtuelles qui a le plus augmenté au cours des 12 derniers mois, mais il semble que les experts se soient mis d’accord pour souligner qui n’est peut-être pas une monnaie virtuelle sur laquelle parier en 2022.

Bien que Shiba Inu se soit catapulté dans le top 13 des crypto-monnaies au monde sur la base de la capitalisation boursière, il y a beaucoup de doutes à ce sujet et nous allons vous donner le pour et le contre quant à savoir s’il faut continuer ou non à investir dans cette devise.

Comme vous le savez bien, la valeur d’une crypto-monnaie dépend de l’offre et de la demande, et la valeur a tendance à augmenter avec une offre limitée, une demande accrue, ou les deux.

De nombreux experts semblent prédire qu’avec la mise à jour de Ethereum 2.0 en 2022 son prix pourrait augmenter, ce qui serait une bonne nouvelle pour les investisseurs actuels et nouveaux. Et c’est que Shiba Inu fonctionne sur la blockchain Ethereum qui est plus lente et a un coût plus élevé que les autres chaînes.

Cela changera avec une mise à jour majeure prévue pour l’année prochaine, quelque chose qui pourrait catapulter la valeur de Shiba Inu.

Un autre facteur qui pourrait faire que cette monnaie continue de croître en 2022 est l’inclusion dans des plateformes plus commerciales telles que RobinHood. En revanche, il faudrait voir si des personnalités influentes comme Elon Musk continuent de faire des clins d’œil à la pièce.

Mais il y a aussi une série de facteurs défavorables qui joueraient pour qu’investir dans cette devise ne soit pas le plus approprié.

D’une part l’histoire ne le favorise pas, et c’est qu’il y a déjà eu d’autres crypto-monnaies dans le passé qui, après avoir augmenté leur prix, n’ont fait que baisser, perdant 90% de leur valeur dans les mois suivants, et selon la courbe que Shiba Inu connaît actuellement, il il semble que cela se passe de la même manière.

Et en fait, bien que Shiba Inu se classe 13e en termes de capitalisation boursière, il a perdu des positions ces dernières semaines, étant dépassé par d’autres monnaies virtuelles émergentes dans lesquelles différents investisseurs investissent davantage en ce moment.

D’autre part, Shiba Inu il n’a aucune utilité dans le monde réel, la croissance à long terme semble donc très difficile.

Il semble donc que les experts aient mis sur la table plus de facteurs contre que pour continuer à investir dans le Shiba Inu, mais ils pourraient évidemment aussi se tromper.