Est-il trop tard pour investir dans Harmony (ONE) après avoir atteint votre nouvel ATH ?

Harmony ONE / USD est une plateforme blockchain qui a été créée spécifiquement pour faciliter la création et l’utilisation d’applications décentralisées (dApps).

Le réseau vise à innover dans le fonctionnement des dApps en se concentrant sur la fragmentation d’états aléatoires, qui permet la création de blocs en quelques secondes.

Intérêt accru pour la blockchain Harmony comme catalyseur de croissance

Le 14 juillet, nous avons couvert le partenariat d’Harmony (ONE) avec SushiSwap.

Le 20 octobre, Harmony a invité les développeurs avec un fonds de trésorerie de 300 millions de dollars. Il sera distribué sous forme de récompenses, de subventions et d’opportunités.

Le Harmony Ecosystem Fund souhaite que les développeurs construisent des ponts et des interfaces transparentes, mettant en place la blockchain Harmony pour une adoption généralisée.

Cependant, le 25 octobre, le jeton ONE a atteint un nouveau record historique de 0,319297 $.

Ce succès du token s’est rapidement propagé parmi les communautés crypto et à ce titre, les analystes et les passionnés de crypto ont prédit un avenir optimiste pour le token.

En fait, selon un tweet WSB Crypto Mod, on peut voir des spéculations sur la possibilité que le jeton atteigne 0,4 ou 0,5 $.

C’est une possibilité qui peut se produire si la crypto-monnaie continue d’attirer plus d’investisseurs sur sa plateforme.

Faut-il investir dans Harmony (ONE) ?

Le 25 octobre, au moment de la rédaction, le jeton Harmony (ONE) valait 0,308273 $.

Pour avoir une meilleure idée de la valeur du jeton et de son augmentation fin octobre, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps et ses performances tout au long du mois de septembre.

Quant au plus haut historique, on sait déjà que le token a atteint 0,319297$ le 25 octobre. Quand on compare les tokens, on peut voir que le token avait 3,58% de plus en valeur à son pic le 25 octobre, soit 0,011024$ de plus.

Lorsque nous examinons les performances de septembre, nous pouvons voir que le jeton a atteint son point le plus bas le 7 septembre, lorsque sa valeur est tombée à 0,1169 $.

Son point culminant en septembre a été le 13 septembre, lorsque la valeur du jeton a augmenté à 0,2187 $. Cela nous donne une indication que le jeton a augmenté de 87% tout au long du mois ou de 0,1018 $.

Cela dit, du 13 septembre à sa valeur le 25 octobre, on peut constater une augmentation de 0,089573 $ ou 40 %.

Dans cet esprit, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que le jeton atteigne 0,4 $ d’ici la fin octobre.

