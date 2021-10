Est-il trop tard pour investir dans Plugin (PLI) ? Invezz

Le plugin PLI / USD est un fournisseur de services Oracle qui a l’intention de résoudre les taux de gaz élevés et de fournir un système stable. Pour y parvenir, il s’appuie sur son jeton utilitaire PLI XRC-20.

La cotation de Bitrue comme catalyseur de croissance

Bitrue a annoncé la liste des jetons de plug-in PLI le 15 octobre, après avoir passé avec succès le #BTRVote.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le plug-in (PLI) fournit une transmission de données de haute qualité et est un fournisseur de services Oracle décentralisé qui s’appuie sur l’écosystème Xinfin. Ce plugin est principalement destiné à assurer l’exactitude des données reçues hors chaîne.

En raison du fait qu’il est construit au-dessus de l’écosystème Xinfin, il nécessite des ressources minimales pour fonctionner et utilise un algorithme de preuve d’enjeu délégué (PoS) connu sous le nom de XDPoS.

Le plugin est encore plus rapide que Chainlink et moins cher. Cela signifie que les jetons PLI ont des coûts de gaz inférieurs et des temps de transaction plus rapides, et Plugin a le potentiel d’atteindre rapidement des milliards d’utilisateurs.

Dois-je acheter le plugin (PLI) ?

Le 20 octobre, l’add-on (PLI) avait une valeur de 0,757526 $.

Puisqu’il s’agit d’un jeton relativement nouveau qui a été récemment lancé, nous examinerons ses performances jusqu’à présent après son lancement.

Au cours des dernières 24 heures, PLI a eu un volume de transactions de 370 823 $.

L’un de ses points les plus élevés en valeur jusqu’à présent a été de 0,90377 $, une valeur qu’il a atteint le 16 octobre.

En d’autres termes, de son plus haut historique à la valeur du 20 octobre, la valeur du jeton a baissé de 0,146244 $ ou 19%.

Au fil du temps, le jeton pourrait potentiellement être ajouté à d’autres échanges de crypto-monnaie, plus il finit par être utile dans l’industrie.

C’est le cas de l’annonce du Plugin faite le 18 octobre, où ils ont annoncé que le Utility Token PLI se prépare à être lancé sur Globiance avec le couplage PLI XDC et PLI USDG.

Plus il y a d’échanges répertoriés, plus les utilisateurs auront accès au jeton, qui a le potentiel d’augmenter en valeur.

Cela dit, jusqu’à présent, nous avons constaté une baisse de 19% de la valeur, mais d’un point de vue optimiste, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 0,871154 $ d’ici la fin novembre, en supposant qu’il se négocie sur plus d’échanges et de spectacles. son vrai potentiel. .

Cependant, si le jeton tombe en dessous de 0,7 $ fin octobre, cela pourrait valoir la peine de le vendre.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent