Est-il trop tard pour l’alliance portable de Google?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Adamya Sharma

Le système d’exploitation Android de Google pour les montres intelligentes a connu de multiples remaniements au cours de son existence de moins de dix ans. Lancé pour la première fois en 2014, le logiciel est apparu sous le nom d’Android Wear sur des appareils tels que la LG G Watch et le Samsung Gear Live. En 2018, Google a lancé Android Wear 2.0 avec de nouvelles fonctionnalités telles que la connectivité LTE, Android Pay et un design plus moderne. Il voulait que les utilisateurs «tirent le meilleur parti de chaque instant». Peu de temps après, Android Wear a été renommé Wear OS et les entreprises technologiques, ainsi que les marques de mode, ont commencé à se tourner vers la plate-forme.

Avance rapide jusqu’en 2021, et Wear OS n’a pas encore coupé la moutarde. Ce n’est même pas un échec dans le paysage global de la smartwatch. Mais maintenant, avec Samsung et Fitbit à bord, Google peut-il enfin nous offrir un logiciel portable digne de s’attaquer à la toute-puissante Apple Watch? Examinons si les derniers rapprochements de Google peuvent sortir Wear OS de sa misère ou s’il est trop tard pour l’alliance portable de l’entreprise.

Google + Samsung + Fitbit = La troisième fois est un charme pour Wear OS?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

On l’appelle la plus grande refonte de Wear OS: Samsung apporte ses apprentissages logiciels de Tizen sur les montres Galaxy. Google promet un nouveau look qui fait écho à sa philosophie de conception Material You. Fitbit apporte ses fonctionnalités familières à la fête. Mais est-ce que tout cela suffit pour arracher la première place à Apple, ou même augmenter la part existante des appareils Fitbit, Samsung et Wear OS?

Pour mettre les choses en perspective, Apple détient actuellement près de 40% du marché mondial des smartwatch, suivi de Huawei avec une part de 11% et de Samsung avec une part de 9%. Fitbit est un cinquième éloigné avec 6,2%. Et aucun des appareils non Apple n’utilise actuellement Wear OS, vous ne pouvez donc qu’imaginer la présence négligeable sur le marché des appareils portables exécutant le logiciel de Google.

Ni Google, ni Samsung ni Fitbit n’ont été en mesure de déchiffrer le code de la smartwatch.

Avec ces chiffres, il est naturel que les développeurs soient plus enclins à créer des applications et des services pour Apple. Mais ce n’est pas la seule raison. Bien qu’ils fabriquent des appareils remarquables, leurs efforts jusqu’à présent n’ont pas réussi à démonter l’Apple Watch, et de nombreuses explications expliquent pourquoi c’est le cas.

Pièges de Google, Samsung et Fitbit

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Galaxy Watch 3 de Samsung est peut-être l’une des meilleures montres intelligentes haut de gamme que vous pouvez acheter en ce moment. Fitbit a des appareils comme la Versa 3 et le Sense qui apportent une bonne valeur à la table. Google n’a toujours pas de Pixel Watch, mais des appareils tels que Mobvoi TicWatch Pro 3 et Fossil Gen 5 représentent peut-être le meilleur de ce que Wear OS propose actuellement.

Lisez aussi: Voici les meilleures montres intelligentes Wear OS que vous pouvez acheter dès maintenant

Cependant, les trois plates-formes et marques combinées fournissent beaucoup moins d’applications que l’Apple Watch. Bien que les montres Samsung et Wear OS soient mieux loties que Fitbit, dont la sélection d’applications est anémique, elles ne sont toujours pas sur un pied d’égalité avec Apple.

Ce qui manque également aux appareils portables Samsung, Wear OS et Fitbit, c’est l’étonnante transparence de l’Apple Watch. Outre les applications, ses fonctionnalités de productivité sont plus nombreuses que celles des trois plates-formes.

Le matériel de l’Apple Watch est également bien supérieur. La série 6 fonctionne sur le nouveau SoC S6 d’Apple basé sur la puce A13 Bionic utilisée sur l’iPhone 11. C’est comme une montre Android alimentée par le Snapdragon 888. Bien sûr, ce dernier n’existe pas.

Il n’y a aucune garantie que l’alliance de Google avec Samsung ou Fitbit pourrait jamais entraîner le renforcement matériel indispensable pour les montres intelligentes Wear OS qui sont lentes et plus lentes en comparaison.

Wear OS: l’énigme de la mise à jour

D’autres problèmes de Wear OS sont également en jeu pour le moment. La chose la plus ennuyeuse à propos du logiciel est le manque de mises à jour en temps opportun. Même avec la collaboration de Samsung, Google sera probablement celui qui émettra les futures mises à jour de Wear OS. Cependant, contrairement à Android proprement dit, il n’a jamais suivi un calendrier régulier pour les mises à jour de Wear OS. La situation rappelle le terrible centre de mise à jour de LG qui a promis des mises à jour logicielles opportunes mais qui a échoué de manière spectaculaire.

Il en va de même pour les mises à jour matérielles des montres Wear OS. Les processeurs Qualcomm qui alimentent les appareils Wear OS présentent des écarts inacceptables entre les nouveaux SoC. Comme vous vous en souvenez peut-être, la série Snapdragon 4100 pour les smartwatches Wear OS a été lancée en 2020 après une interruption de deux ans, et depuis lors, une seule smartwatch a été lancée avec le silicium.

Les mises à jour watchOS d’Apple ainsi que les mises à jour matérielles sont au rendez-vous.

En revanche, les mises à jour watchOS d’Apple, ainsi que les mises à jour matérielles, ont été au rendez-vous. Les utilisateurs d’Apple Watch savent exactement quand s’attendre à de nouveaux logiciels sur leurs appareils et quand ils recevront une nouvelle version de l’Apple Watch. Cela a créé un cycle de confiance inégalé non seulement avec les utilisateurs mais aussi avec la communauté des développeurs.

Qu’est-ce qui a empêché Google, une entreprise qui fabrique plus de trois milliards d’appareils Android, de suivre le même chemin? Les montres Apple sont si bien commercialisées et la société ne cesse de développer son portefeuille. Google, en revanche, avec toutes ses ressources, a accordé peu d’importance à Wear OS au fil du temps.

Pourquoi, alors, les développeurs saisiraient-ils l’opportunité de créer des applications et des services pour Wear OS alors que Google a complètement abandonné la balle depuis tant d’années? Nous savons que Samsung et Fitbit lanceront de nouveaux appareils Wear OS et que cela pourrait résoudre des problèmes de longue date tels qu’une mauvaise durée de vie de la batterie. Mais pourquoi les fabricants d’applications consacreraient-ils leur temps et leur énergie à la création de produits pour un ou deux appareils dotés du logiciel remanié? À moins que Google n’indique que les montres intelligentes Wear OS existantes bénéficieront également de la mise à jour, les développeurs sont actuellement peu motivés à consacrer du temps et de l’énergie à la plate-forme.

À moins que Google ne clarifie ces détails, il est difficile de croire que Google, Samsung et Fitbit peuvent ensemble faire des merveilles pour Wear OS qu’ils n’ont pas pu faire par eux-mêmes jusqu’à présent.

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles

Bien que Wear OS ne devienne pas une sensation du jour au lendemain grâce aux derniers efforts de Google, il y a plus que jamais beaucoup à faire.

Pour commencer, Google s’est engagé à apporter des applications plus nombreuses et de meilleure qualité à l’écosystème. Fitbit et Samsung font partie de cet effort, mais Google réorganise également ses propres services tels que Google Maps et Google Assistant pour offrir une expérience améliorée sur les montres intelligentes.

Google pourrait éventuellement profiter de l’expertise de Samsung en matière de fabrication de puces pour les SoC de smartwatch personnalisés.

La société pousse les développeurs à créer des applications Wear OS en gardant à l’esprit son nouveau langage de conception Material You. Les développeurs peuvent désormais tirer parti des mosaïques, des superpositions, des lanceurs d’applications et plus encore repensés pour améliorer leurs applications sur Wear OS et leur donner une touche plus personnalisée. En outre, la société publie également de nouvelles API pour attirer les fabricants d’applications, y compris la nouvelle plate-forme de services de santé créée en collaboration avec Samsung. Vous pouvez en savoir plus sur tout cela et d’autres nouvelles fonctionnalités à venir dans Wear OS ici.

Outre ses efforts sur le plan logiciel, Google pourrait éventuellement profiter de l’expertise de Samsung en matière de fabrication de puces pour les SoC de smartwatch personnalisés, comme ce qu’il fait avec la puce Whitechapel supposée pour le Pixel 6. Cela a le potentiel d’éliminer l’obstacle Qualcomm susmentionné dans la croissance. de Wear OS.

L’horloge tourne-t-elle toujours?

Ce n’est pas comme si Wear OS n’avait pas le potentiel de décoller avec tous les avantages que nous venons de mentionner, mais à partir d’aujourd’hui, il ne constitue pas une menace sérieuse pour le monopole d’Apple sur le marché des smartwatch.

Des années d’efforts médiocres de Google, Fitbit et même Samsung ont tenu les développeurs à distance.

Des années d’efforts médiocres dans l’espace de la smartwatch par Google, Fitbit et même Samsung ont tenu les développeurs à distance, entraînant un manque à gagner ou des applications utiles par rapport à l’Apple Watch. Il est peu probable que le fait de mélanger les choses incite les développeurs à accéder à Wear OS plus qu’ils ne l’ont déjà fait.

Le développement matériel pour les montres Wear OS est également quelque chose que Google n’a pas encore abordé, et l’amélioration du logiciel pourrait ne pas suffire à lui donner des ailes.

Actuellement, il n’y a pas grand-chose qui distingue Wear OS. Apple propose du matériel et des logiciels de qualité, Fitbit dispose de montres intelligentes solides pour le suivi de la condition physique, les utilisateurs semblent satisfaits du système d’exploitation Tizen de Samsung sur les montres Galaxy, et les appareils portables de Huawei offrent un excellent rapport qualité-prix. Il est difficile de voir où Wear OS s’inscrit dans cet espace.

Avec toutes les puissances combinées, les chances que Wear OS soit en tête sur le marché des appareils portables semblent assez minces pour le moment. Nous pourrions voir de bonnes montres intelligentes à la suite des nouvelles alliances de Google, mais il est peut-être trop peu trop tard pour renverser Apple.

Que pensez-vous de la question? Pensez-vous qu’il est trop tard pour l’alliance portable de Google? Votez dans notre sondage ci-dessus et partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.