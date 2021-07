est maintenant le meilleur moment pour obtenir des tarifs compétitifs ?

Alors que le nombre de prêts hypothécaires disponibles au Royaume-Uni continue d’augmenter, les prêteurs attirent les emprunteurs avec des taux d’intérêt bas. Cela peut profiter à ceux qui cherchent à réhypothéquer ou à acheter une propriété.

Le nombre de prêts hypothécaires au Royaume-Uni a augmenté pendant neuf mois consécutifs. Cela a conduit le choix hypothécaire à atteindre son plus haut niveau en 16 mois, selon les données de Moneyfacts.

Début juillet, 4 512 transactions hypothécaires étaient disponibles. Il s’agit de 269 supplémentaires par rapport au mois précédent. La concurrence accrue se retrouve dans différents ratios de prêt/valeur (LTV).

Eleanor Williams de Moneyfacts a déclaré : « Au cours des six derniers mois seulement, la disponibilité a augmenté de 1 619 – ou 56 % – et pour la première fois en plus de trois ans, nous avons suivi les améliorations du choix dans toutes les tranches de LTV ce mois-ci, une excellente nouvelle pour emprunteurs avec tous les niveaux de fonds propres ou de dépôt.

Faibles taux d’intérêt

Avec la concurrence accrue, les prêteurs se battent pour gagner plus de clients. Cela a fait que certains taux d’intérêt ont touché le fond. Les emprunteurs peuvent même bénéficier du taux le plus bas jamais vu pour un prêt hypothécaire à taux fixe de 0,94 % sur deux ans. Il existe un certain nombre d’offres inférieures à 1% disponibles pour les emprunteurs avec des niveaux de fonds propres ou de dépôt plus importants.

De juin à juillet, les taux moyens ont diminué de 0,04 % pour les contrats fixes à deux ans et à cinq ans. Cependant, le taux moyen pour un contrat fixe de deux ans était de 2,49 % en juillet 2019. Et maintenant, la moyenne a augmenté de 0,06 % à 2,55 %.

De plus, les primo-accédants et les emprunteurs qui envisagent un prêt hypothécaire à un LTV plus élevé bénéficient également des récentes baisses de taux. Pour 90 % des prêts hypothécaires à long terme, les taux fixes moyens à deux et cinq ans ont baissé respectivement de 0,15 % et 0,08 %. À 95 % de LTV, les taux ont également diminué de 0,09 % et 0,06 % respectivement.

L’expert financier de Moneyfacts déclare : « La concurrence est évidente dans le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, mais il n’y a aucune garantie que les taux continueront de baisser, ni pendant combien de temps ces offres record pourront être disponibles. Un véritable accord de coût pour leur propre situation serait une sage décision de la part de tout emprunteur potentiel. »

Bloquer des offres concurrentielles

Alors que le taux fixe moyen sur deux ans est de 0,06 % supérieur au taux de juillet 2019, le taux fixe moyen sur cinq ans est actuellement de 0,07 % inférieur à celui de deux ans auparavant.

Moneyfacts souligne que cela pourrait montrer que les prêteurs optent pour des taux fixes à plus long terme de manière plus compétitive. Et cela peut également refléter un changement d’orientation des emprunteurs vers le maintien de taux stables plus longtemps, surtout après ces périodes d’incertitude.

Ces offres concurrentielles pour les prêts hypothécaires au Royaume-Uni pourraient permettre à certains acheteurs de maison et investisseurs immobiliers d’obtenir des taux hypothécaires particulièrement attractifs. Cela pourrait à son tour leur permettre de réaliser d’importantes économies.

Eleanor Williams commente: «Selon le dernier Halifax House Price Index, il y a eu une baisse de 0,5% des prix de l’immobilier, probablement liée à la diminution des droits de timbre, mais cela n’enlève en rien le fait que les prix globaux sont en hausse d’environ 8,8 % sur une base annuelle.