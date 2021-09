est similaire à Neptune et aurait un compagnon caché

in

29/09/2021 à 13:42 CEST

Une équipe internationale d’astronomes a détecté une nouvelle exoplanète chaude de type “mini-Neptune”, en orbite autour d’une étoile naine rouge. Selon les données obtenues, l’exoplanète nouvellement découverte, désignée TOI-1201b, est environ six fois plus massive que la Terre. De plus, sur la base de certains signaux détectés, les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir une autre planète en orbite autour de l’étoile primaire, une “compagnon” qui aurait une dimension d’environ 27 masses terrestres.

Les naines rouges Ce sont des étoiles petites et relativement froides, également appelées étoiles naines M. Elles ont généralement des valeurs de masse et de diamètre inférieures à la moitié de celles du Soleil : une étoile de ce type est celle qui orbite autour de l’exoplanète nouvellement découverte. TOI-1201b a été identifié grâce à l’enquête actuellement menée par le Transiting Exoplanet Study Satellite (TESS) de la NASA.

Les Satellite TESS analyse environ 200 000 étoiles brillantes près du Soleil, essayant de découvrir les exoplanètes en transit. Il a déjà réussi à identifier plus de 4 500 exoplanètes possibles, en confirmant 155 d’entre elles. Désormais, une nouvelle étude publiée récemment dans arXiv ajoute un nouveau “candidat”, qui pourrait également être accompagné d’une autre exoplanète cachée.

Un petit Neptune en dehors du système solaire

Selon un communiqué de presse, TOI-1201b il a été classé comme un “mini-Neptune”. Ce sont des corps planétaires plus petits qu’Uranus et Neptune, atteignant environ 10 fois la masse de la Terre. Ces planètes ont des atmosphères épaisses d’hydrogène et d’hélium, avec des surfaces dominées par des couches profondes de glace, de roche ou d’océans liquides.

Les océans de la «Mini-Neptune» Ils peuvent être constitués d’eau, d’ammoniac ou même d’éléments plus lourds et plus volatils. Aussi appelées naines gazeuses ou planètes de transition, ces étoiles ont de petits noyaux avec des composants de faible densité. Jusqu’à présent, les études sur ces mondes extrasolaires reposent sur des connaissances sur Uranus et Neptune : il reste encore un long chemin à parcourir pour approfondir leurs conditions.

Températures chaudes

Selon les nouvelles recherches, le exoplanète TOI-1201b il a une masse d’environ 6,28 masses terrestres. Par conséquent, elle est environ 2,41 fois plus grande que notre planète. TOI-1201b orbite autour de son étoile mère tous les 2,49 jours, à une distance d’environ 0,0287 unités astronomiques (UA).

De plus, les scientifiques ont pu déterminer que la température d’équilibre de cet objet est d’environ 429,85 degrés Celsius. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, les astronomes ont classé la nouvelle exoplanète comme une “Mini-Neptune” chaud.

Un partenaire potentiel

En même temps, ils étudiaient la étoile primaire du système binaire TOI-1201 en orbite autour de l’exoplanète. Il est situé à environ 122,5 années-lumière et aurait un âge estimé entre 600 et 800 millions d’années. Selon les études réalisées, le nain rho fait environ la moitié de la taille et de la masse du Soleil.

Enfin, la découverte de TOI-1201b a apporté une surprise : en plus d’identifier l’étoile secondaire du système binaire, un peu plus petite que la principale, les signaux détectés suggèrent qu’elle existe. une autre planète en orbite autour de l’étoile primordiale : ce serait une énorme étoile aux dimensions proches de 27 masses terrestres. Cependant, d’autres mesures sont nécessaires pour confirmer la présence de ce « compagnon » caché.

Référence

Photo de profil: un nouveau monde extraterrestre similaire à Neptune a été découvert par un groupe international d’astronomes : il orbite autour d’une étoile naine rouge et pourrait être accompagné d’une autre exoplanète de dimensions énormes. Crédit : CharlVera sur Pixabay.