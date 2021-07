est surpris en train de quitter l’hôpital – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Fernando del Solar a suscité des inquiétudes ce lundi, car il a été aperçu très tôt à sa sortie d’un hôpital au sud de Mexico, et bien que les journalistes aient voulu connaître la raison de sa visite, l’acteur n’a pas voulu donner de détails.

C’est dans l’émission Venga la joie où ce 5 juillet le journaliste Flor Rubio a annoncé que l’ex-mari d’Ingrid Coronado avait été capturé par la presse, cependant, il n’a pas voulu arrêter son véhicule pour adresser quelques mots aux journalistes présents sur place.

Le fait est que cet hôpital est largement utilisé par les éléments de presse depuis plusieurs jours, car c’est d’abord Silvia Pinal qui a dû y être admise en raison de problèmes de pression ; plus tard, le premier acteur Eric del Castillo a également été transféré après avoir subi une chute au domicile de sa fille Verónica, dans laquelle il a subi une blessure entre les sourcils.

Concernant Fernando del Solar, qui a des antécédents médicaux dans lesquels il a subi à plusieurs reprises des attaques de cancer, c’est l’animateur Horacio Villalobos qui a exprimé dans “l’espace de divertissement” de la matinale TV Azteca :

“Il a quitté l’hôpital, le même que celui où se trouvait Silvia Pinal, et on lui a demandé ce qu’il faisait là-bas et Fernando a dit que plus tard il expliquerait pourquoi il était à l’hôpital.”

Et c’est Flor Rubio qui a complété l’information en assurant que l’animateur d’émissions comme Sexos en guerra et Tempranito sera celui qui clarifiera à ses followers la raison de sa mystérieuse visite.

Del Rosal voyageait avec un compagnon et a été capturé à l’intérieur de son véhicule, d’où sans baisser les vitres il a répondu avec ses mains en faisant des signes. “Nous étions préoccupés par l’image, mais nous savons que ça va, qu’il s’agit d’un traitement, qu’à ce moment-là il ne pouvait pas nous dire, mais nous envoyons un salut”, a déclaré le journaliste.

On sait que Fernando del Solar a déjà fait son document de directive anticipée, et sa compagne Anna Ferro qui a déclaré en 2020 que c’est elle qui l’a entre les mains, une volonté à affirmer au cas où le célèbre présentateur de télévision se rabattre sur lui. Cancer.

Le présentateur argentin souffre de cette maladie depuis plusieurs années, il a donc décidé de rédiger son testament et ainsi expliquer à sa famille la décision qu’il devra prendre au cas où cette maladie compliquerait à nouveau son état de santé.

« C’est une option que tu as, que tu ailles devant le notaire et puis toi, quand tu as encore l’usage de tes facultés, par exemple, à ce moment que je pense en toute liberté, calmement, totalement rationnel, tu vas et dire, je veux que face à une certaine situation, si je revis et que j’ai besoin d’un instrument pour rester en vie, je préfère être déconnecté », a-t-il expliqué à propos de l’affaire.