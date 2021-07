Gwen Stefani et Blake Shelton, ici aux Grammys en 2020, se sont mariés ce week-end, selon un post de Stefani partagé sur Instagram. . – De toutes les personnes, elle le désirait le plus. Blake Shelton et Gwen Stefani, qui ont chanté une version des paroles susmentionnées dans une chanson No Doubt très sous-estimée intitulée […] More