Esta es la impresora más barata que vas a encontrar en Amazon

Tener una impresa en casa es algo que parece casi obligado en cualquier hogar que tenga un ordenador. Además, si hablamos de una impresora multifunción que nos permite escanear y fotocopiar documentos, mejor que mejor. La buena noticia es que podemos tener una impresora multifunción en casa por un precio ridículo, tal y como demuestra la Epson XP-2100, que tiene descuento en Amazon en estos moments.

La comodidad de tener una impresora multifunción en casa se ha acentuado con la pandemia, a que el tele-trabajo y el tele-colegio ha hecho que muchas personas se comprasen uno de estos dispositivos. Epson es una de las compañías líderes en este sector desde hace años, y cuenta con modelos en todas las gamas de precio. En este caso concreto, no podíamos dejar pasar por alto el buen precio que tiene ahora mismo la Epson Expression Premium XP-2100, impression multifonctionnelle 3 en 1 avec Wi-Fi incorporé.

Una impresora barata pero completa

Lo primero que llama la atención de este modelo en concreto es su diseño, ya que unas lineas elegantes y compactas, por lo que supone un complemento estético perfecto en cualquier setup de oficina casero. Este modelo asequible aprovecha al máximo el espacio al combinar impresión, escaneado y copia en un solo equipo. Estamos ante una de las mejores opciones del mercado si buscamos una impresora económica, moderna y fácil de usar. También incorpora impresión móvil con Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Gracias a estas funciones podremos imprimir y escanear de forma inalámbrica desde cualquier lugar de la casa. También, al contar con podremos Wi-Fi Direct imprimir sin necesidad de conectarnos a una red.

Esta impresora funciona con la serie de cartuchos de tinta 603, sera délivré y de bajo coste, ya que con este juego de cartuchos de cuatro colores se puede imprimir una amplia diversead de documentos con texto y gráficos de gran definición. Cada color se suministra de forma individual, por lo que solo tendremos que reemplazar los colores que necesitemos. Según la marca, esto se traduce en que los cartuchos de tinta individuales sean un 50% plus efficace que los cartuchos tricolores.

Pero la impresión va más allá, ya que con esta impresora Epson XP-2100 podremos imprimir y escanear desde dispositivos inteligentes con la aplicación gratuita iPrint de Epson. Entre toutes les fonctions sont également utilisées pour l’application de l’application Epson Creative Print pour imprimer les photos directement des rouges sociales, créer des images de félicitations et de papiers pour les cartes personnalisées et incluses pour convertir les photos et les plantes pour la couleur.

A un precio para no pensarlo

Como decimos, si estás buscando una impresora con una excelente relación calidad/precio este es tu momento. Sobre todo porque no sabemos por cuánto tiempo estará disponible la oferta o el stock available. El precio oficial de esta impresora en la página de Epson roza los 77 euros. Péché embargo, podemos comprarla ahora mismo en Amazon por solo 60,29 euros. Además y como ya sabéis, los gastos de envío están incluidos siempre que seáis usuarios Prime de esta web de compras en línea.