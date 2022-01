Esta tele Xiaomi avec Android TV hunde su precio en MediaMarkt

Si en las vacaciones de Navidad una de las cosas que te han quedado claras es que tienes que cambiar el televisor que tiene en el salmón, lo más probable es que estés revisando las diferentes ofertas que hay actualmente en el mercado. Pues bien, creemos que la que te vamos a mostrar por un modelo de Xiaomi hará que te decidas a realizar la compra que te permita dar un salto de calidad.

El dispositivo del que hablamos pertenece a una de las nuevas gamas de producto que tiene el fabricante asiático disponibles en España, y como es habitual utiliza el sistema operativo Télévision Android. Este es un software muy completo que te permite utilizar de forma muy avanzada el televisor, ya que entre otras cosas cuenta con una interfaz de usuario muy sencilla de entender y, además, permite descargar applications -muchas de ellas de forma gratuitadesde la tienda Play Store. Por lo tanto, en este apartado la Xiaomi TV Q1E te va a convencer plenamente.

Otra de las cosas que seguramente haga que te plantes seriamente la compra de esta Smart TV que tiene una pantalla de 55 poulgadas es la excelente oferta que tiene ahora mismo en MediaMarkt. Lo habitual sería que pagases 677 euros para tenerla en casa, pero en estos momentsos su prix baja hasta los 559,50€… Incluyendo los gastos de envío! Además, todo lo pudes hacer cómodamente desde casa y con una excelente fiabilidad, por lo que la oportunidad es realmente llamativa y no la dejarás pasar utilizando este enlace:

Una calidad de imagen que convence

Esto se debe, entre otras cosas, a que la resolución que ofrece el modelo del que estamos hablando es 4K. Por lo tanto, no vas a tener problema alguno en lo que se refiere a disfrutar al máximo de contenidos multimedia y juegos (incluso, sacarás el máximo partido a las nuevas consolas, como son als PS5 o la Xbox Series X). Aparte, hay otros detalles que hacen que estés completemente seguro de que todo lo verás con un gran realismo, como por ejemplo la compatibilidad que ofrece este dispositivo con HDR10+ et Dolby Vision. Esto significa que maneja un amplio rango de colores.

También queremos destacar que el Xiaomi TV Q1E ofrece tecnologías como por ejemplo MEMC, qu’aumentan la fluidez con als que se sucede las imágenes en su panel, aumentando de esta forma la estabilidad de cualquier cosa que desees ver. Esto, por cierto, también es muy positivo al jugar ya que todo lo verás de forma inmediata y reaccionarás siempre de una forma excelente te a lo que ocurre en las partidas.

Buen sonido en esta tele Xiaomi

Esto es algo que no siempre es habitual en los dispositivos del fabricante del que hablamos, pero en este caso hay que decir que el sistema estéreo integrado es bastante bueno ya que es capaz de proporcionar una potencia de 30W, lo que no está anda mal, y no le falta soporte para disfrutar de Dolby et DTS (lo que te permite disfrutar de una localización bastante buena).

Teniendo todo lo comentado en cuenta y, también, que no falla para nada en la conectividad y que integra un matériel bastante potente (un ejemplo es su procesador MediaTek 9611, que asegura un funcionamiento fantástico), la oferta que hay en MediaMarkt es de las que no debes dejar aspar nunca por lo interesante que resulta hacerte con este televisor con pantalla de 55 pulgadas.