Este completo All in One Lenovo tiene Windows 10 y es una ganga

in

En estos momentos puedes paiement unique 749 euros, una cifra de lo más interesante para un equipo que incluye de todo (hasta un conjunto de teclado y ratón para que desde el primer momento puedas sacar partido al ordenador que cuenta con el sistema operativo Windows 10). Además, en estos momentos -y no queremos que durante mucho tiempo- no tienes que pagar nada por los gastos de envío, un añadido que seguro agradecerás y qué podría hacer que te decantarse por la compra de este equipo.

Lo tiene todo este ordenador Lenovo

Para empezar su pantalla es lo suficientemente grande como para tener abierta una gran cantidad de ventanas a la vez, sin que por ello baje la experiencia de uso que se tiene en ningún momento. Avec un panneau IPS de 27 poulgadas avec résolution Full HD, vas a poder disfrutar siempre una alta calidad al consumir contenido multimedia gracias entre otras cosas a que también cuenta con un brillo que llega a los 250 lentes. Vamos, te lo vas a pasar en grande tanto al trabajar, cómo estudiar e, incluso, cuando quieras pasar el rato ayudado con este All in One de diseño atractivo.

Otro de los excelentes apartados que tiene este Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05 es el de la conectividad. Especialmente destacable es que cuenta con Wi-Fi 6 (lo que te asegura un acceso a Internet muy rápido y especialmente estable). Además, también encontrarás una amplia cantidad de puertos USB para utilizar prácticamente cualquier accesorio que tengas en casa y, adicionalmente, también es important mencionar que no the falta salida HDMI en el caso que desees utilizar un segundo monitor para ampliar el espacio de trabajo. Y, todo esto, coronado con unos altavoces estereo que son más potentes de lo que puedes pensar y permiten escuchar música con una calidad bastante acceptable.

Potencia más que suficiente

Si el ordenador que mayor rendimiento ofrece Lenovo en el mercado, este modelo incluye todo lo necesario para que tengas una buena sensación cada vez que deseas ejecutar cualquier tipo de software (tanto el habituel para trabajar como en el educativo). El caso es que a combinación de un processador Intel i3-10100T inconvénient 8 Go de RAM te aseguran qué vas a quedar siempre bastante satisfecho… incluyendo con la ejecución de su sistema operativo que está instalado en un disco interno tipo SSD de 512 gigas. Esto, por cierto, te asegura que en cuestión de segundos tendrás el ordenador completemente funcional al iniciarlo.

Pour finaliser, este All in One Lenovo cuenta con una webcam avec résolution HD que te permitirá realizar videoconferencias con una calidad bastante notable (y siempre con posibilidad de habilitar la para aumentar la privacidad que tienes al utilizar el ordenador). Antes de finalizar, creemos important mencionar las dimensionses que tiene este equipo para que sepas con exactitud si te caben en el escritorio que tienes en tu casa. Fils las siguientes : 70 x 55 x 25 centimètres. Bastante pequeño, Verdad ?