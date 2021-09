Este completo portátil Lenovo con Windows 10 es la ganga del día

En el interior de este equipo vas a encontrar un hardware lo suficientemente potente para ejecutar cualquier tipo de aplicación, y un claro ejemplo de lo que decimos es que el procesador es un Intel Core i5-1035G1 de cuatro núcleos que es capaz de trabajar a une fréquence de hasta 3 GHz. Esto, unido a que la memoria RAM de 8 Go, asegura que no habrá software que no puedas utilizar cuál es el ordenador del que estamos hablando que no es otro que el Lenovo V15 IIL. Por cierto, para que todo sea correcto el sistema operativo que utiliza es Windows 10.

En estos momentsos puedes aprovechar un descuento del 17% para comprar el ordenador, lo que supone que solamente tengas que pagar 559 euros para tenerlo en casa sin que tengas que añadir nada por los gastos de envío ya que ahora mismo son gratuitos. Acabado en aluminio y con un peso de unos dos kilos (lo que no es una barbaridad teniendo en cuenta todo lo que ofrece), te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra cómodamente desde casa y con una fiabilidad absoluta. Es el siguiente :

Una pantalla que es de buena calidad

Para empezar a hablar de este componente se debe conocer que dieron unas dimensiones de 15,6 poulgadas. Estas es una medida que en principio permite dar uso al equipo en todo tipo de situaciones ya sea en casa o cuando sales de ella. Con une résolution Full HD, lo que te permitirá desde editar vídeos que has grabado con tu teléfono móvil hasta disfrutar de contenidos multimedia de plateformas como por ejemplo YouTube o Netflix, el uso de un brillo máximo de 220 lentes también permite asegurar que la calidad de imagen que vas a disfrutar es alta incluso en lugares donde haya una luminosidad excesiva. Por lo tanto, en este apartado cumple a la perfección el ordenador de Lenovo.

Otro buen detalle que encontrarás el producto del que estamos hablando, y que en muchas ocasiones no se le da la importancia debida, es que el disco interno que utiliza es tipo SSD. Esto significa que es de estado sólido, lo que asegura una transferencia de datos muy alta que permite sacar el máximo partido al hardware integrado y aumenta la fluidz a la hora de ejecutar cualquier software (incluyendo el sistema operativo). La capacité du composant es de 256 Go, más que suficiente para no tener que recurrir a accesorios externos -como por ejemplo pendrives de alta capacidad– para guardar todo tipo de información. Por cierto, si llega el momento de hacer esto no vas a tener problema ya que cuentas con una clé USB de puertos y, también, est disponible una salida HDMI.

Autonomía que convence en este Lenovo

Este es un apartado que se debe conocer para decidir si el portátil merece o no la pena, y gracias a una batería que tiene una carga de 35 Wh conseguir hasta ocho horas de uso es completemente posible y todo ello sin tener que restringir el brillo de la pantalla y sin apagar opciones como por ejemplo el adaptador WiFi.