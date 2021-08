Este disco de 1 TB en oferta lo tiene todo, y sólo cuesta 50€

in

El accessorio en cuestión pertenece a la gama G-Drive Mobile, por lo que está especialmente pensado para utilizarlo en cualquier lugar incluso fuera de casa. Un Par de ejemlos que dejan muy claro lo que estamos diciendo es que el peso que tiene el dispositivo en oferta están solo 140 grammes, lo que combinado con unas dimensionses 110 x 82 x 11 millimètres te asegura que no te molesta absolutamente nada cuando lo estés utilizando y, tampoco, all llevarlo guardado en la mochila para combinarlo con el ordenador que utilizas para trabajar o estudiar. Idéal para todo tipo de necesidades, por lo tanto.

Acabado en aluminio y con un color plateado que le permite combinar a la perfección con cualquier portátil que hay en el mercado, en estos momentsos puedes aprovechar un descuento que llega al 45%. Así, solamente tienes que pagar 49,99 euros para tenerlo en casa y no tendrás que añadir nada más por los gastos de envío ya que ahora mismo fils gratuité en la tienda eBay que es donde está la promoción de la que hablamos. Te dejamos el enlace qué debes utilizar para no dejar pasar este tren que te permitirá solucionar tus habituales problemas de almacenamiento.

Una excelente vélocité de trabajo

Esto es algo que destaca en este accesorio, ya que la transferencia de datos alcanza los 140 Mo/s, una cifra excelente y que asegura que puedes utilizar el disco externo G-Drive Mobile para todo tipo de necesidades (como por ejemplo tener instaladas aplicaciones o llevar en su interior archivos de vídeo de alta resolución y que se puedan reproducir al sin sufrir) . Por cierto, la capacidad de almacenamiento que tiene el modelo en oferta llega a 1 To, más que suficiente para que no tengas prácticamente límite alguno a la hora de almacenar tu información y que no tengas que borrar nada durante meses -o incluso años-.

Lo que tiene que ver con la conectividad la interfaz utilizada es Type USB C. Esta es una excelente característica, ya que por un lado se asegura que la velocidad de transferencia se mantiene estable en la marca antes mencionada sin que exista pérdida debido al puerto utilizado. Además, como este es un modelo que adquiere la energía necesaria para funcionar de la propia conexión (Alimenté par bus), las buenas prestaciones que tiene la conexión de la que hablamos también permite estar seguro de que no vas a tener bajada de tensión alguna que reduzca el rendimiento del dispositivo.

Une excellente compatibilité

Para finalizar este detalle creemos que resulta muy importante, ya que no vas a necesitar instalar controlador alguno a la hora de utilizarlo en ordenadores con sistema operativo les fenêtres y, tampoco, los que dan uso a macOS. Por lo tanto, se puede decir que la compatibilidad que ofrece el disco externo del que estamos hablando es prácticamente del 100% de los portátiles que puedes encontrar en el mercado. Pas de tiene fisura alguna !