Este disco SSD Samsung puede ser tuyo por menos de 95€

Si el espacio que tienes en el ordenador que utilizas habitualmente no es el que necesitas, una de las mejores formas de solucionar esto es añadiendo un disco externo en el que guardar tu información. Ahora mismo uno de los más seguros que tiene Samsung lo puedes conseguir con una oferta de lo más atractiva.

El modelo del que estamos hablando es el Samsung T7, un dispositivo que ofrece un acabado de gran calidad ya que utiliza une carcasa de aluminio muy resistente. Esto, además, le dota de un aspecto llamativo sin ser perjudicial en lo que tiene que ver con el peso ya que este se queda en apenas 58 grammes. Por cierto, hay un elemento que destaca en este accesorio: un cuadrado en su superior que esconde algo que le hace completemente diferencial: un lecteur de huellas que sirve para proteger la información.

En lo que tiene que ver con la conectividad, hay buenas noticias ya que el dispositivo del que hablamos utiliza Type USB C. Esto le dota de una compatibilidad excelente con todo tipo de ordenadores, incluyendo los portátil, y lo mismo ocurre con los sistemas operativos ya que no tendrás problemas ni con macOS, ni Linux y, ni mucho menos, Windows. Por cierto, el uso de esta interfaz tiene otro excelente detalle: su capacidad de trabajo es excelente ya que permite velocidad de hasta 1.050 Mo/s… por lo que puedes incluso tener instaladas aplicaciones que no notarás la diferencia respecto a las que se ejecutan desde el disco interno.

El descuento de Amazon

Si te resulta interesante lo que has leído hasta ahora, seguro que las ganas de comprar este Samsung T7 aumentan cuando sepas que, gracias a una descuento del 12% lo que tienes que pagar para tener en casa el accesorio es únicamente 94,49 euros. Una cifra muy baja para un dispositivo que ofrece un gran rendimiento y una capacidad de almacenamiento de 500 GB. Te dejamos el enlace de compra donde, además, no tienes que pagar nada por el envío si tienes una cuenta Prime y lo recibes en un día (por lo que llega antes de Nochebuena).

Cosas importantes de este Samsung

Una de las que creemos que resulta especialmente positiva es que todo lo que tiene que ver con el uso de este disco externo SSD es sencillo. Por un lado el reconocimiento del accesorio se realiza de forma automática por el sistema operativo ya que no se necesitan controladores adicionales (y, esto es así incluso con las consolas). Además, la manipulación no tiene complicación alguna, ya que este es un modelo que tiene unas dimensions similares a las de una tarjeta de crédito y sólo hay una conexión que se puede utilizar. Plus facile impossible.

Por todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta el excelente descuento que ahora mismo existe para comprar el Samsung T7, esta es una excellente solution para aumentar la capacidad de almacenamiento de cualquier ordenador con un rendimiento fantástico… Y, además, tiene la gran virtud de poder llevarlo de un lado a otro sin que apenas notes su presencia. Muy poco más se puede pedir a un accesorio con una seguridad que muchos otros no son capaces de ofrecer.