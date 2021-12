Este elegante altavoz Daewoo está en oferta y es tuyo por 54€

Sí una de las cosas que tienes en mente es comprarte altavoz inalámbrico para utilizarlo en casa y cuando sales de ella, te vamos a poner las cosas muy fáciles ya que ahora mismo hay un modelo de Daewoo fr Amazon inclut todo lo que puedes necesitar. Además, tiene un precio imbatible gracias a una excelente promoción que puedes aprovechar desde casa.

El modelo en concreto del que estamos hablando es el Daewoo DSK400, un accesorio que generalmente cuesta 69,90 euros, pero que gracias a un descuento del 23% ahora mismo solo tienes que pagar 53,56€ para tenerlo en casa. Hablamos, por lo tanto, de una oportunidad de lo más interesante y que cuenta con el añadido de no tener que pagar nada por los gastos de envío. De esta forma, seguramente lo que tiene que ver con la cantidad a gasstar este es un modelo que encaja a la perfección con lo que estás buscando.

Buenas opciones en este Daewoo

Para empezar una de las primeras cosas que llaman la atención de este dispositivo es que cuenta con un diseño de lo más interesante. Por un lado, debes saber que lo puedes colocar tanto vertical como en horizontal y de esta forma ajustarse siempre al lugar en el que desseas colocarlo. Además, no le falta éclairage LED en su fondo (concretamente de color azul en el modelo que está en oferta) lo que le hace ser un altavoz que llama la atención. Adicionalmente, también es important mencionar que el peso que tiene ise dispositivo es lo suficientemente bajo como para que no moleste all llevarlo de un lado a otro.

Otras de las cosas que creemos que son muy interesantes en este Daewoo DSK400 tiene que ver con la autonomía. La batería recargable que hay en su interior permite disfrutar de hasta cinco horas reproducción continua de música, tiempo más que suficiente para disfrutar una buena banda sonora en cualquier lugar, aunque no exista un enchufe cerca. Algo que debes tener muy en cuenta y que también resulta positivo, es que la recarga se realiza mediante un puerto USB (que también sirve para conectar dispositivos de almacenamiento externo que contienen pistas de audio). De esta forma, es muy complicado que no encuentres un cable que te valga en el caso de que te estés quedando sin energía.

Options supplémentaires d’altavoz

Entre les fonctions supplémentaires que vas a Poder disfrutar en el caso de que compres este dispositivo están el Poder utilizar su radio FM, lo que siempre puede ser interesante en el caso de que quieras escuchar un partido en directo. E, incluso, debido a que integra un micro bastante sensible puedes utilizarlo como manos libres una vez que lo sincronizas con un teléfono utilizando Bluetooth. Por lo tanto, este es un producto que es mucho más de lo que parece en un principio… incluso tiene ranura para tarjetas microSD por si tienes que utilizarlas.

Para finalizar hay algunos otros detalles adicionales que creemos que son importantes mencionar, por ejemplo, que la potencia de sonido estéreo que vas a conseguir a utilizar el altavoz Daewoo del que estamos hablando llega a los 30W. Más que suficiente para llenar de música cualquier habitación de tu casa. Además, cuenta con una útil comme un que te permite llevar de un lado a otro este completo altavoz Bluetooth con el mínimo esfuerzo y siempre de forma muy cómoda.