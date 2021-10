Este Mini PC en oferta es el ordenador que estabas buscando

Los Mini PC han convertido en una excelente opción para tener un ordenador barato, completo y que ocupe poco espacio. Muchos han dejado atrás las enormes torres para centrarse en esta opción, que por lo general es además muy económica. Si estás buscando un nuevo PC, para labores de oficina, estudiar y en general, tareas de poca exigencia técnica, sigue leyendo porque la oferta que tiene este Mini PC Beelink U55 vous interesa.

La nouvelle oleada del teletrabajo ha despertado el interés por los Mini PC. El espacio de muchas personas en casa es limitado y no todas estaban preparadas para montar una oficina deprisa y corriendo. Por ese motivation, este tipo de dispositivos han despertado el interés de muchos usuarios que han necesitado de una solución económica y funcional. Además, muchos de estos Mini PC también son ideales para conectar a una Smart TV y ampliar sus posibilidades multimédia.

Perfecto para trabajar o estudiar

Une este Mini PC Beelink U55 aucun podremos exigirle que pueda mover el último Far Cry 6 a máxima calidad. No obstante, os aseguramos que es perfecto y rápido para tareas como abrir y cerrar decenas de ventanas, editar documentos y ver vídeos en 4K. Este Mini PC est équipé pour el Intel Core i3-5005U, integrando además la tarjeta gráfica Intel HD 5500. No se queda corto en memoria, ya que esta versión comprend 256 Go de SSD almacenamiento et une mémoire RAM de 8 Go DDR3L. Con esta configuración podremos navegar por la red, ver Netflix y otros servicios de vídeo y jugar, pero a títulos que ya tengan algunos años.

A la vista, tenemos un elegante diseño cuadrado y fabricación metálica con ventilación suficiente para disipar el calor. Incluye conexión para cable de red, Wifi, entrada de 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 HDMI, USB C, auriculaires et entrada para tarjeta microSD. También cuenta con Bluetooth, para poder conectar auriculares inalámbricos o mandos de control. La buena noticia es que viene con Windows 10 pré-installé, por lo que no es necesario comprar una licencia y el Mini PC está listo para encender y funcionar.

Caractéristiques techniques

CPU: Core-i3-5005U

Coeur: Dual Core

GPU: Intel HD graphique 5500

Système d’exploitation: Windows 10 préinstallé (64 bits)

RAM: 8G RAM DDR3L

Disco del sistema : Windows (C 256 Go M.2 SSD SATA BUS (2280)

Wifi: 802.11 b / g / n / ac, 2.4G / 5.8G

Puce Wi-Fi: Intel 3165

Bluetooth: BT4.0

l’Internet: 1000Mpbs / LAN

Version de HDMI: 1,4

Fonction HDMI : HDCP

Idioma: Multilingue

Extensible (pas inclus): carte TF hasta 128G; 128G ~ 1 To M.2 2280 SSD; 500G ~ 2 To 2,5 disques durs

Format de décodeur : HD MPEG4

Format de vidéo: 4K, AVI, DAT, ISO, MKV, MP4, MPEG, MPEG-1, MPEG-4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, WMV

Format de son: AAC, APE, FLAC, MP3, RM, WMA

Format de photo: GIF, JPEG, JPG, PNG

Soporte de salida de sonido envolvente 5.1: Si

Puertos : port HDMI 1.4, port USB 3.0, port USB 2.0, port tipo C, port RJ45 (LAN 1000 Mbps), port de tarjeta TF, prise microphonique pour les écouteurs (OMTP) et DC

Con una buena oferta

El Beelink U55 tiene un precio habituel de 350 euros, pero ahora mismo est disponible en Amazon pour 245 euros, lo que supone un ahorro de 104 euros, es decir, un 30% de descuento. Hay que tener en cuenta que los clientses Prime de Amazon no pagarán nada por lo gastos de envío y que además existent la posibilidad de pagar este Mini PC a plazos.