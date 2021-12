Este ordenador Lenovo es una bestia y está de oferta por 579€

Si para estas navidades tienes pensado comprar un ordenador que sea útil para toda la familia, es posible qu’estés valorando la posibilidad de hacerte con un All in One. Estos equipos, que incluyen la pantalla del hardware en un mismo elemento, te permiten ahorrar bastante espacio en el escritorio y son bastante potentes. Te mostramos uno muy bueno de Lenovo en oferta.

El equipo concreto del que estamos hablando es el Lenovo IdeaCentre A540-24API, un dispositivo que tiene como una de sus virtudes el tener una pantalon de 23,8 pulgadas avec résolution Full HD de una muy buena calidad. Esta te permitirá incluso disfrutar de películas y juegos con gran precisión. El caso es que ahora mismo en Worten puedes aprovechar un descuento bastante interesante del 17%, que permite que únicamente tengas que pagar 579,99€ para comprarlo (en vez de los habituales 699,99€). Es una excelente oportunidad, por lo tanto, a la que debes sumar el envío es gratuito que si lo compras hoy no recibirás seguro antes de Navidad.

Un matériel muy complet

Sin llegar a ser uno de los equipos más potentes del mercado, en el interior de este ordenador vas a encontrar unos componentes que resultan más que suficientes para poder ejecutar a la perfección el sistema operativo Windows 10 que incluye (podrás actualizar a la siguiente versión del sistema operativo de Microsoft sin el más minimo problema) y, también, la práctica totalidad del software que se utiliza en el día a día como por ejemplo el navegador de Internet; applications d’édition de vidéo ; y, como non, cualquier herramienta ofimática. Esto se debe a la inclusion de un processador AMD Ryzen 5 3400GE que trabaja hasta a 4 GHz y la RAM llega a los 8 GB.

Tous les détails que contient le Lenovo IdeaCentre A540-24API sont ceux qui utilisent le GPU intégré et utilisé. Esta es una AMD Radeon Vega 11 que, sin ser un modelo específicamente pensado para el mundo gaming, sí que te permite ejecutar juegos con gráficos en 3D como por ejemplo Fortnite. Este es un añadido basta te positivo como también lo es que con el equipo se incluye un conjunto de teclado y ratón que te permite utilizar este llamativo All in One en el mismo momento que lo sacas de su caja.

Gran almacenamiento en este Lenovo

Si este ordenador tiene por objetivo cubrir todas las necesidades que se tienen en la familia, el almacenamiento es un elemento clave. El que ofrece el dispositivo del que estamos hablando es excelente ya que el discothèque interno ofrece un espacio de nada más y nada menos que 2 To. Por lo tanto, prácticamente nunca tendrás que recurrir a dispositivos externos por qué te quedas sin sitio para guardar todo tipo de datos… desde imágenes hasta aplicaciones instaladas.

Si a todo lo que hemos comentado le sumas buenas opciones de almacenamiento ya que incluso tiene entrée et sortie HDMI (y no le falta Bluetooth y WiFi), y que dispone de altavoces estereo integrados, la verdad es que no le falta de nada a este Lenovo IdeaCentre A540-24API para ser una muy buena opción de compra.