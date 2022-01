Este patinete eléctrico SmartGyro baja su precio 100€, regalo regalo!

Probablemente, lleves un tiempo pensando en la posibilidad de comprar un patinete eléctrico, pero tu presupuesto no te llegue para hacerte con uno de garantía. Una de las decisiones más inteligentes en este caso es esperar a alguna oferta que nos permita comprar un modelo de gran calidad y buenas prestaciones, ya que si no, lo normal es que al final lo barato nos salga caro. Pues bien, ya puedes dejar de buscar porque la oferta que esperabas te la mostramos nosotros a continuación. Se trata del patinete eléctrico SmatGyro Xtreme Baggio 10, cuyo precio habituel cae 100 euros en MediaMarkt y nos permite comprarlo por seul 299 euros.

La verdad es que es uno de los patinetes eléctricos más interesantes que encontramos en el mercado por su gran relación calidad-precio. Un modelo equipado con un potente motor que nos permite realizar todo tipo de trayectos sin ningún problema, muy manejable a la vez que resistente, con unas ruedas de gran tamaño para mayor comodidad en nuestros desplazamientos y una buena autonomía, ¿se máse pedir? .

Patinete eléctrico SmartGyro rebajado un 25%

Si lo único que le podemos pedir es que además sea barato, esto es lo que permite justo en estos momentsos MediaMarkt, que permite comprarlo con un gran descuento. Este patinete eléctrico SmartGyro Extreme Baggio 10 es un modelo con un precio oficial o de venta recomendado de 399 euros, pero que ahora podemos comprar por nada más que 299 euros. Sin duda, uno de los mejores patinetes eléctricos por menos de 350 euros y que podemos conseguir ahora a un precio de auténtico escándalo.

Además, la oferta incluye el envío gratis a casa, por lo que no tendremos que pagar nada más por ello. Si tenemos una tienda MediaMarkt cerca de casa, también podemos consultar su disponibilidad y in case of that isé available, es posible solicitar su recogida en tienda sin ningún coste. El plazo de entrega es de entre tres y cuatro días laborales.

Potente, muy manejable et buena batería

El motor con el que está equipado este patinete ofrece una potencia de 250W que le permite subir cuestas sin ningún problema. Su chasis puede soportar un peso de hasta 120 kilogramos, está fabricado en aluminio y tiene unas medidas de 115 cm de largo, 113 cm de alto, 56 cm de ancho y un peso de 15 kilogramos.

Un chasis que además de ser resistente, también es plegable y cuenta con certifié IPX4 que lo hace resistente al agua. También cuenta con protección contra sobrepresión y sobrecalentamiento para mayor seguridad.

En lo que al equipamiento se refiere, este patinete eléctrico SmartGyro dispone de double suspension trasera tu n’es pas ruedas de 10 pulgadas para que nuestros desplazamientos sean lo más cómodos posible en todo tipo de terrenos, incluso en zonas bacheadas.

Dispone de un sistema de frenos de disco que nos permiten parar ante cualquier situación de peligro en el menor tiempo posible y una lumière avec LED en la parte frontale que permite circulaire por la noche con total normalidad y una gran visibilidad. En su manillar encontramos una pantalla donde podemos ver la velocidad, distancia y autonomía del patinete en todo momento.

Concretamente, en este apartado hay que decir que está equipado con una batterie de litio de 8800 mAh de capacidad que podemos cargar en un tiempo de entre 4 y 5 horas y que nos permite recorrer hasta 25 km con una sola carga.