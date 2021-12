Este portátil Lenovo IdeaPad 3 puede ser tuyo por menos de 300€

Tener a nuestro alcance un ordenador portátil se ha convertido, durante los últimos años, en algo imprescindible. Por eso mismo, siempre tenemos que contar con los mejores portátiles del mercado, como es el caso del Lenovo IdeaPad 3 que hoy os presentamos y que, además, viene acompañado de una oferta que no os podréis perder.

No es ningún secreto si decimos que Lenovo es uno de los fabricantes de portátiles mejores valorados por la mayoría de los consumidores y, también, de los expertos. No es de extrañar, sobre todo si tenemos en cuenta que sus prestaciones y garantías siempre son de altísima calidad. Tal es el caso de nuestro protagonista de hoy, el Lenovo IdeaPad 3.

Un portátil de máximo nivel

Hoy os vamos a explicar los beneficios de un modelo único. Estamos hablando del Lenovo IdeaPad 3 15IGL05, una herramienta que se adaptará a cualquiera de nuestras necesidades, ya sea para trabajar, estudiar o, simplemente, para utilizarlo en nuestro tiempo de ocio.

Si lo que buscas es un portátil potente que no te deje tirado, este Lenovo es el tuyo. Cuenta con un processador Intel Celeron N4020 con frecuencia de impulso de 2,60 GHz et 4 Mo, lo que te permitirá navegar y utilizar tus aplicaciones de manera eficiente ya la máxima velocidad., garantizando un rendimiento muy sólido para todas tus tareas.

Pero si su potencia te ha sorprendido, también lo hará su capacidad de almacenamiento. Este modelo dispone de una mémoire RAM DDR4 de 8 Go, ademas de un disco dur SSD de 256 Go. Como ves, no tendrás que volver a preocuparte por guardar infinidad de archivos, independientemente del peso de los mismos, algo que desde luego siempre se agradece.

También podréis disfrutar de la mejor resolución en su pantalla de 15.6 pulgadas. Con su spectaculaire tarjeta gráfica Carte graphique Intel UHD 600 tendréis un rendimiento rapidísimo y una imagen de máxima resolución garantizada. Además, al tratarse de una de las mejores gráficas para portátil, su máxima fluidez de imagen será la envidia de todos vuestros amigos y familiares. Nunca ver series o películas en tu portátil había sido mejor que con este Lenovo.

Como habéis podido comprobar a lo largo de este artículo, el Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 es una auténtica bestia que sirve para absolutamente todo. Pero aún nos falta conocer otro elemento que hacen de su compra algo imprescindibles para estas navidades: sur le prix.

El mejor portátil al mejor precio

Como decíamos, la potencia no es lo único con lo que cuenta este Lenovo. Ahora también podrás encontrarlo por un precio único, una verdadera ganga que lo convierten en un producto infaltable. Dónde ? Fr MediaMarkt, por supuesto.

Le prix général du Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 est de 330 euros. Sin embargo, este increíble portátil puede ser vuestro por 299 euros. Un precio de locos que aún puede convertiros en los héroes de estas navidades, al tratarse de un regalo ideal para cualquier miembro de la familia o de tu grupo de amigos. Además, como a podido comprobar, su precio es inmejorable. Así que, a qué estás esperando?