Este portátil Lenovo Yoga Slim 9 tiene una oferta escandalosa

Lenovo es una de las compañías líderes en el sector de los ordenadores portátiles. Como vemos habitualmente, la compañía ofrece portátiles en todos los rangos de precio, desde los que apuran al máximo las prestaciones en la gama de entrada, a los potentes ordenadores de su gama más potente. En esta ocasión tiraremos por todo lo alto, ya que no podíamos dejar pasar la gran oferta que tiene ahora mismo el Lenovo Yoga Slim 9.

Si estas buscando un portátil de gama alta para trabajar o jugar y que cuente con prestaciones a la altura, incluyendo el diseño, esta puede ser la ocasión perfecta. El Yoga Slim 9 tiene un diseño elegante, y se siente Premium desde el primer momento al estar elaborado con aluminio de grado aeroespacial. Tiene un marco de metal que está unido a una cubierta negra de piel auténtica de origen responsable elaborada a mano mediante un proceso de montaje e inspección de 20 pasos, según detalla la propia marca.

Un portátil de gama alta por los cuatro costados

Destaca su pantalla de 14 pulgadas y resolución 4K que apura mucho los marcos, brindando un 50 % más de área de superficie activa y retroalimentación háptica. Este panel dispone de tecnología Dolby Vision, para conseguir unas paletas de color amplias, contraste más nítidos y una experiencia de visualización fluida. Para el apartado gráfico dispone de una tarjeta gráfica Intel Iris Xe perfecta para jugar con títulos exigentes y escucharlos como nunca gracias a su junto con los altavoces duales frontales Dolby Atmos. En cuanto a sus conexiones, dispone destaca su conectividad con Intel WiFi 6 y tres puertos Thunderbolt 4 con los que podremos conectarnos a los últimos y mejores periféricos.

El cerebro de Lenovo Yoga Slim 9 es un procesador Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) con 16 GB de memoria RAM LPDDR4x-4266 y 1 TB de almacenamiento SSD. Para maximizar el rendimiento del portátil, cuenta con un sistema de enfriamiento inteligente que optimizará el rendimiento para ampliar la vida útil de la batería. Además, cuenta con Windows 10 Pro y será actualizado a Windows 11 en cuanto esté disponible su versión final. El plan de lanzamiento de la actualización se está finalizando y está programado para comenzar a finales de 2021 y continuar durante 2022. La batería es otro de sus puntos fuertes, ya que dispone de tecnología de carga rápida, junto con una capacidad de batería aumentada, reduce la temperatura del sistema durante la carga para que los ventiladores hagan menos ruido y aumenta la vida útil de los componentes, lo que resulta en una mejor experiencia y una mayor autonomía de la batería.

Ahora con énorme descuento

No hay mucho más que decir sobre el Lenovo Yoga Slim 9 si no es que ahora mismo está disponible con un enorme descuento. Es importante destacar que su precio oficial es de 2.299 euros, pero ahora mismo lo encontramos en Amazon por 1.954 euros. Esto significa que tiene un descuento de 345 euros o lo que es lo mismo, un 15% menos. Además, los clientes Prime de Amazon pueden seleccionar el pago a plazos, pudiendo pagar este portátil en 24 cuotas sin intereses de 81,42 euros al mes.