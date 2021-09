Este potente portátil Xiaomi RedmiBook está hoy a precio de risa

in

El modelo del que estamos hablando cuenta con una pantalla de 16,1 poulgadas, por lo que resulta ideal para cualquier tipo de uso incluyendo todo el que tiene que ver con la edición de contenidos multimedia. Este componente tiene una resolución Full HD te aseguro era muy buena calidad ya que se combina con un brillo de 300 nits. El caso es que ahora mismo puedes aprovechar un descuento del 25% fr Gearbest por lo que tienes que pagar 691,20 euros, una cantidad bastante baja a la que no tienes que sumar nada por los gastos de envío (y además, este, se realiza desde Alemania). Te dejamos el enlace que tienes que utilizar:

Una potencia más que suficiente en este ordenador

La verdad es que todos los componentes que hay en el interior este equipo resultan más que suficientes combinados para poder aprovecharlo a la hora de trabajar, estudiare, incluso, de forma lúdica. Así, su processeur AMD Ryzen 5 4500U dota al ordenador una alta potencia a la hora de ejecutar aplicaciones, y aquí se suma que la RAM es de nada menos que 16 GB, por lo que jamás vas a encontrar problema alguno a la hora de instalar y aprovechar cualquier software. Incluso, gracias a su gráfica integrada AMD Radeon, podrás disfrutar de una gran cantidad de acuerdos entre los que no falta Fortnite.

Otro excelente apartado qu’existe en este RedmiBook 16 almacenamiento es tipo SSD, lo que asegura una alta velocidad a la hora de transferir información. Y, además, este es un componente que tiene nada menos que 512 Go. Por lo tanto, aparte de tener instalado el sistema operativo Windows 10, podrás añadir prácticamente todo lo que necesites sin tener que recurrir a un accesorio externo. Además, también creemos important mencionar que la batería tiene una carga de 46 Wh, lo que es todo un seguro de vida a la hora de conseguir superar las 10 horas de uso en cualquier situación (la recarga se realiza mediante un adaptador de 65 W, por lo que todo se realiza con una velocidad muy alta).

Gran acabado en el portátil Xiaomi

Si el diseño es algo que te preocupa, este es un equipo que está acabado en aluminium y, por lo tanto, tiene un aspecto tan elegante como actuel. Además, pese al tamaño de la pantalla que antes hemos mencionado es important tener en cuenta que este ordenador pesa menos de dos kilos, por lo que puedes llevarlo de un lado a otro con bastante comodidad (y no tendrás problemas a la hora de guardarlo en una mochila pensada para equipos de 15 pulgadas). Aparte, en lo referente a la conectividad no vas a encontrar problema alguno ya que por ejemplo este es un producto que cuenta tanto con salida HDMI como con varios puertos USB -siendo un par de ellos tipo C, que es la forma en la que se carga la batería del portátil).

Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta que el equipo Xiaomi RedmiBook 16 del que hablamos cuenta con un système de réfrigération muy eficiente y que apenas hace ruido, creemos que es una muy buena ocasión la que existe en Gearbest por lo tanto no deberías dejarla escapar si piensas en renovar tu portátil.