Este smartwatch Xiaomi baja a precio mínimo y es todo un chollo

Si estabas esperando a las rebajas de enero para comprarte un nuevo reloj inteligente, te vamos a mostrar un descuento por un modelo de Xiaomi que es exactamente lo que estabas buscando. El dispositivo del que hablamos lo tiene todo y, por lo tanto, es una excelente opción de compra.

El smartwatch que está en promoción en la tienda online de MediaMarkt es el Xiaomi Mi Watch Lite, un dispositivo solvante en todos sus apartados (como por ejemplo el diseño, que recuerda bastante al Apple Watch) y que, ahora mismo, tiene un precio de unique 37,18 euros. La verdad es que hablamos de una verdadera ganga que puede aprovechar desde casa con total fiabilidad y pagando unos gastos de envío que son ridículos: 1,99€.

Montre connectée Muchas y buenas opciones en este

Una de las primeras que llaman la atención tiene que ver con la autonomía que ofrece el wearable del que hablamos. Pese a las reducidas dimensiones es que tiene y escaso peso (por debajo de los 50 gamos), puedes utilizar el dispositivo por más de una semana de forme régulière. Esto le hace ser una opción bastante llamativa si eres de los que tienen que estar fuera de casas constantemente, y que no tienes que estar constantemente buscando un enchufe para conectar su cable USB. Buenas noticias estas.

Otra de las cosas que son positivas en este accesorio es que ofrece una excelente compatibilidad, ya que se sincroniza con los teléfonos mediante el uso de Bluetooth. Esta es una conexión ya muy extendida, y como la aplicación que debes utilizar está available tanto para iOS como by Android, se puede decir que este es un reloj inteligente que se pude considerar como universal. Por cierto, entre sus funciones está la de poder revisar las notificaciones y llamadas, por lo que no tendrás que sacar el smartphone del bolsillo constantmente.

Buen compañero deportivo este Xiaomi

Esto lo decimos debido a que e incluyen un buen número de sensores que son capaces de proporcionar datos bastante precisos del deporte que realizas, ya sea salir a caminar o practicar running. Y, lo mejor de todo es que debido a que integra un acelerómetro, la détection automatique por lo que no tienes que preocuparte de nada. Además, y esto es important, este Xiaomi Mi Watch Lite es un modelo que incluye GPS, lo que permite que des uso a este wearable como podómetro independiente, lo que es realmente positivo y funcional.

Si a todo lo comentado le sumas que el smartwatch incluye protección contra el aguan y que puedes cambiar la correa que incluye de forma sencilla (existe una gran diversead en el mercado para que puedas elegir), está claro que hablamos de una gran oferta por un accesorio al que no le falta una útil pantalon une couleur en la que ver los datos con una muy buena calidad. No dejes escapar esta ocasión ya que pocas veces volverás a ver este smartwatch a un precio como el que tiene ahora mismo este accessorio en MediaMarkt!