Esteban Granero raccroche ses bottes

in

05/07/21 à 13:06 CEST

sport.es

Esteban Granero, Celui qui a été champion de LaLiga Santander, de la Copa del Rey et de l’Europe des moins de 19 ans avec l’équipe nationale espagnole, raccroche les crampons. Le milieu de terrain madrilène qui a joué ces dernières saisons à Marbella et qui a déjà joué à Getafe, au Real Madrid, à la Real Sociedad, aux Queens Park Rangers et à l’Espanyol a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive.

Actuellement, le footballeur travaillait déjà en tant que PDG d’Olocip, une entreprise qui fonde sa méthode de travail sur l’intelligence artificielle prédictive qui unit le football et la science. Des clubs de première division comptent parmi ses clients, mais la mairie de Marbella ou la boulangerie de son beau-père l’ont également embauché.

L’été dernier, j’ai dit que je serai footballeur à Marbella jusqu’à ma retraite, aussi longtemps que le club le voudra ; et jusqu’à ce que le corps en dise assez “.

Et il n’a pas pu faire de bons adieux au club de Marbella. Au cours de la saison 2019-2020, Marbella a joué le « play off » pour la promotion à LaLiga SmartBank, mais Penya Deportiva les a écartés. Cette saison, il a fini par descendre au troisième RFEF.