Esteban Gutierrez décroche un nouveau rôle chez Mercedes

Mercedes a confirmé qu’Esteban Gutierrez s’est vu confier un nouveau rôle en tant qu’ambassadeur de sa marque et de son entreprise.

Le coureur mexicain a concouru en Formule 1 entre 2013-16 à travers des relais pour Sauber et Haas, faisant 59 départs et marquant 6 points.

Depuis 2018, il travaille avec Mercedes, en tant que pilote de simulateur, de réserve et de développement.

Il continuera à être présent avec l’équipe Mercedes lors des week-ends de course et des événements promotionnels, et dans le cadre de ce nouveau rôle, Mercedes déclare que Gutierrez «travaillera également avec d’autres domaines de l’équipe, y compris les départements de gestion, commercial et marketing, avec un accent particulier sur le renforcement des relations commerciales sur le marché latino-américain. »

« Je suis ravi d’assumer un nouveau rôle élargi chez Mercedes, en développant mon expérience dans tous les domaines de l’équipe alors que je commence le prochain chapitre de ma carrière en dehors de la piste », a déclaré Gutierrez dans un communiqué officiel.

«Le succès sans précédent de l’équipe ces dernières années a renforcé la marque Mercedes dans le monde entier, et j’ai aimé travailler pour promouvoir et approfondir les liens de l’équipe avec les marchés d’Amérique latine pendant mon séjour chez Mercedes.

«Au cours des trois dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec les talents exceptionnels de toute l’équipe, et j’ai hâte de poursuivre cette collaboration au cours des prochaines années dans mon nouveau rôle axé sur les affaires.

🇲🇽 Continuaré avec Mercedes AMG Petronas F1 Team en el 2021 avec Embajador de la Marca y de Negocios. ¡Se vienen cosas grandes para este año en el siguiente capítulo de mi carrera! pic.twitter.com/FBM79Ax3Qx – Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) 26 mars 2021

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Le directeur de l’équipe et PDG de Mercedes, Toto Wolff, a ajouté: «Esteban est un membre précieux de Mercedes et son travail dans les coulisses depuis 2018 a grandement contribué à offrir des performances maximales de la voiture à chaque week-end de course.

«Depuis que je connais Esteban, j’ai été impressionné par sa compréhension globale de notre industrie et j’ai vu le potentiel pour lui de contribuer plus largement à notre succès.

«Il nous a aidés à développer de précieuses relations commerciales sur le marché latino-américain, et il est bien placé pour contribuer plus profondément à d’autres domaines de l’équipe également.

«Le nouveau poste d’Esteban lui permettra d’ajouter de la valeur à l’ensemble de l’équipe et nous sommes ravis de travailler encore plus étroitement avec lui.»

Gutierrez était en lice pour une apparition chez Mercedes en 2020 après que Sir Lewis Hamilton ait été exclu du Grand Prix de Sakhir à la suite d’un test COVID-19 positif, mais Gutierrez n’avait pas assez de points pour une superlicence valide.

L’espoir Mercedes George Russell a plutôt été appelé pour ce week-end de course.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!