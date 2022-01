Esteban Gutierrez revient à la course avec une conduite WEC pour l’équipe Inter Europol

L’ancien pilote Sauber et Haas F1 Esteban Gutierrez revient à la compétition pour la première fois depuis 2017 dans le Championnat du monde d’endurance.

Gutierrez a participé pour la dernière fois il y a cinq ans dans les séries IndyCar et Formule E, bien que seulement trois courses de cette dernière avec une meilleure huitième place à Monaco.

En 2013 et 2014, il avait couru en F1 pour Sauber, marquant ses seuls points lors de la première de ces campagnes en terminant septième du Grand Prix du Japon, alors qu’il faisait partie de la formation de Haas pour leur première saison de 2016.

Depuis lors, le Mexicain a travaillé comme pilote de réserve et de développement pour Mercedes en F1 et FE, mais se dirige maintenant vers le monde des voitures de sport.

Le joueur de 30 ans s’est engagé dans l’équipe Inter Europol, avec laquelle il fera équipe avec Alex Brundle et Kuba Smiechowski dans la catégorie LMP2 en remplacement de Renger van de Zande.

De regreso a la pista!

Concours Inter Europol WEC 2022, c’est parti ! pic.twitter.com/FwVzlAADcR – Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) 11 janvier 2022

« C’est un honneur pour moi de reprendre la course dans cette série compétitive et prestigieuse », a déclaré Gutierrez dans l’annonce officielle de l’équipe.

« La course d’endurance est un nouveau défi pour moi. Je vais me concentrer sur l’apprentissage autant que possible et dès que possible.

« Un merci à l’équipe pour l’opportunité de me faire courir avec Kuba Smiechowski et Alex Brundle. Avec les progrès de l’équipe et notre ambition combinée, je suis convaincu que nous ferons une excellente équipe.

Le team manager Sascha Fassbender a ajouté : « Avec Esteban dans l’équipe, nous avons une équipe solide pour réaliser nos ambitions.

« J’ai hâte de travailler ensemble pour accomplir de grandes choses cette saison. »

Brundle, fils du diffuseur de Sky Sports F1 Martin et qui a signé un nouvel accord de deux ans avec Inter Europol à la fin de l’année dernière, a déclaré que le recrutement de Gutierrez était un « testament de la force de l’équipe ».

Gutierrez n’a pas eu de rôle officiel avec Mercedes pour 2021 après l’expiration de sa super-licence, mais a servi d’ambassadeur de la marque.

En 2021, Inter Europol, basé dans la capitale polonaise de Varsovie, a terminé cinquième dans la catégorie des équipes LMP2 du Championnat du Monde d’Endurance avec un meilleur résultat de troisième aux 24 Heures du Mans où ils se sont classés 10e au général.

Le Championnat du Monde d’Endurance 2022 comprend six manches et démarre avec les 1 000 Miles de Sebring en Floride le 18 mars, suivis d’autres courses à Spa, Le Mans, Monza, Fuji et Bahreïn.