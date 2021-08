Esteban Ocon a eu de la chance au virage 1 avec l’aide de Lance Stroll

Esteban Ocon dit que son triomphe choc au Grand Prix de Hongrie a été aidé par inadvertance par le moment destructeur de son ami Lance Stroll au virage 1.

Alors que plusieurs prétendants au podium ont au moins vu leurs chances ruinées au premier virage du Hungaroring, Ocon en a été le principal bénéficiaire.

Sur un circuit rendu gras par une averse d’avant course, Valtteri Bottas a heurté Lando Norris et l’effet domino a également réduit les chances de Sergio Perez, Max Verstappen et Daniel Ricciardo d’être une force dans la course, que ce soit par un abandon ou des dommages à leur auto.

Et à la suite de cet incident, Stroll, en prenant des mesures d’évitement, a canonné Charles Leclerc, mettant également ce duo sur la touche.

Pendant que tout cela se passait, Ocon et Sebastian Vettel se sont emparés de l’intérieur à la poursuite de Lewis Hamilton. Après que la course ait été signalée par un drapeau rouge et que Mercedes ait commis une erreur concernant le choix des pneus et le moment de l’arrêt au stand au redémarrage, Ocon a pris l’avantage et y est resté pendant le reste des 70 tours pour remporter sa première victoire en F1.

Le Français a révélé plus tard qu’il avait parlé à son copain Stroll du début de la course lors de la préparation et qu’il avait eu de la chance que le pilote Aston Martin n’ait pas mis ses propres mots en pratique.

“Nous avons discuté avec Lance avant la course parce que Lance est un excellent démarreur dans les courses et il aime ces conditions autant que moi”, a déclaré Ocon lors de la conférence de presse d’après-course.

« Normalement, on se retrouve toujours plus près de l’avant dans ces [conditions] et il a dit que quand c’est le moment de partir, c’est facile de faire une erreur… mais je suis content qu’il m’ait évité.

“Il a fait [cleared] un peu loin pour moi, donc j’ai eu un peu de chance, donc je suis content d’avoir pu être derrière Lewis après ça.

C’était certainement un jour où diverses choses – et chauffeurs – sont venues en aide à Ocon. La météo, la mêlée du virage 1, l’erreur de Mercedes et une conduite défensive acharnée de son coéquipier Alpine, Fernando Alonso, ont concouru à renforcer la main d’Ocon.

Il y a également eu de l’aide de la source inattendue des deux pilotes Williams, qui ont profité du chaos pour marquer le premier doublé de points de leur équipe depuis 2018.

Nicholas Latifi a permis à Ocon et Vettel de creuser un écart tout en terminant troisième et en tenant le reste du peloton, tandis que George Russell avait fait ce qu’il fallait en ralentissant pour laisser l’Alpine revenir en avant lorsqu’il s’est avéré qu’il avait effectué une passe illégale dans la fosse voie.

“J’ai été assez lent à réagir parce que je n’ai jamais pris un départ comme celui-ci depuis la voie des stands, c’était mon premier, alors je pensais qu’il avait le droit de doubler”, a déclaré Ocon à propos de la décision de Russell.

« Je n’ai donc rien dit aux commissaires sportifs ni à l’équipe. Je pensais que George réagissait mieux que nous et nous dépassait. J’étais donc prêt à me battre – mais apparemment ce n’est pas autorisé.