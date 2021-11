Esteban Ocon a estimé qu’il a coûté jusqu’à 2,5 secondes à Sergio Perez alors qu’il a joué son rôle en aidant son coéquipier Fernando Alonso à monter sur le podium au Qatar.

Alonso a exhorté son coéquipier à « défendre comme un lion » alors qu’il faisait de son mieux pour faire fonctionner une stratégie à guichet unique sur un circuit international brutal de Losail et Ocon dûment obligé, rendant la pareille après que le double champion du monde ait aidé à causer assez perturbation pour voir Ocon remporter le Grand Prix de Hongrie en août.

L’Espagnol, qui a mis fin à sept ans d’attente pour revenir sur le podium en Formule 1, avait besoin d’Ocon pour vivre difficilement l’avancée de Perez dans la Red Bull, qui tentait désespérément de regagner des places suite à une mauvaise qualification et un résultat moins qu’optimal. stratégie de course.

Ocon était plus qu’heureux de vous aider.

« Il [Alonso] voulait que je rende ce qu’il m’a donné en Hongrie », a déclaré Ocon à Sky F1 lorsque le message radio d’Alonso lui a été diffusé.

«J’ai essayé de faire de mon mieux contre Perez et je lui ai fait perdre deux bonnes secondes, deux et demie, je pense, dans cette défense.

« Mais le fait est que les lignes droites sont plus longues ici qu’à Budapest, malheureusement, ce n’était pas aussi facile de se défendre contre une Red Bull avec des pneus neufs.

Ce fut une excellente journée pour Alpine au Qatar alors qu’Alonso et Ocon se sont combinés pour ajouter 25 points au total de l’équipe et garder AlphaTauri à distance dans leur lutte pour la 5e place au championnat des constructeurs.

Ocon a comparé le résultat à une victoire de course et espère que l’équipe pourra continuer à profiter de nombreux autres bons souvenirs ensemble.

« Ce fut une journée fantastique et un week-end très positif », a résumé Ocon.

« C’était un méga trajet de Fernando [Alonso] et il a été exceptionnel à la fois en qualifications et en course. Cela ressemble à une victoire pour nous.

« Nous avons marqué 25 points et sommes revenus en tête, devant AlphaTauri, et c’est très important pour nous. Nous pouvons être plus que fiers et nous fêtions tous devant le podium.

« C’est comme si j’étais là-haut aussi. Nous créons ces opportunités et nous espérons en avoir beaucoup plus.

Ocon est P11 au championnat des pilotes, avec Alonso 17 points d’avance en P10.